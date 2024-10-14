1 kilogram zeytinin üretim maliyeti belli oldu. 2024-2025 yılı ürün alım kampanyası için rekolte beyanlarını 16 Ekim'de sonlandıracak olan Marmarabirlik’te, 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti 34,20 TL olarak açıklandı. BURSA (İGFA) - Zeytinde hasat mevsiminin başlamasına sayılı günler kala yoğun bir saha çalışması yapan Marmarabirlik, 1 kilogram zeytinin hasat dönemine kadar üretim maliyetini hesapladı.

Yapılan maliyet hesaplamalarında 10 dönüm ve 250 ağaç üzerinden düşünüldüğünde ve değerlendirme yapıldığında; gübreleme bedeli 19 bin 800 TL, budama 25 bin TL, ilaçlama 26 bin TL, sulama 20 bin TL, akaryakıt 25 bin TL, hasat 99 bin TL, amortisman 10 bin TL olarak belirlenirken; masraflar toplamının yüzde 45 üzerinden faiz gideri 48 bin 800 olmak üzere, 1 kg zeytinin ortalama maliyeti toplamda 34,20 TL olarak belirlendi. 10 dönüm zeytinlik için toplam gider ise 273 bin 600 TL oldu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, uzman ekipler tarafından üretici ortaklardan alınan saha verileri doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, bu yıl 1 kilogram zeytinin üretim maliyetinin 34,20 TL olduğunu açıkladı.

Başkan Asa, piyasada maliyet hesaplarıyla ilgili oluşturulmak istenen spekülasyonlarla ilgili zeytin üreticilerini uyardı.

Zeytinin kilogram maliyeti üzerinden piyasada olumsuz algı oluşturulmak istendiğini belirterek, "Çok basit bir hesap yapmak gerekirse; zeytin az olunca ağaç başına verimlilik az olur, dönüm başı maliyeti yüksek olur. Zeytin çok olunca ağaç başı verimlilik artar, dönüm başına maliyet de azalır. Haliyle 1 kilogram zeytinin maliyeti de düşer. Bu mantık ve hesaplama herkes tarafından iyi bilinmektedir. Ağaç başına alınacak verimi belirtmeden, kaç dönüm üzerinden hesap yapıldığı belirtilmeden yapılan maliyet açıklamaları gerçekle örtüşmez" diye konuştu.

VERİMLİLİKTE YÜZDE 100 ARTIŞ

Geçen yıla oranla ağaç başına verimlilik artışının yüzde 100 olduğunu kaydeden Başkan Asa, “İznik ve Orhangazi Bölgeleri’nde ağaç başına verimliliğin yüzde 200 olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ürün alım fiyatlarımızı 2022-2023 yılında yüzde 160, 2023-2024 yılında yüzde 145, toplamda yüzde 305 oranında arttırarak üreticimize destek olduk. Ağaç başına verimlilik arttıkça kg başına maliyet düşer. Ortalama alım fiyatı kalibreden kaynaklı aşağı düşse de ağaç başına verimlilik sebebi ile gelir artmış olur. Bu yılki hesaplamalara göre de dönüm başı ortalama verimi 800 kg olarak değerlendiriyoruz. Tüm masrafları hesapladığımızda 1 kilogram zeytinin maliyetinin de 34,20 TL olduğunu tespit ettik” dedi.

Manipüle edilen rakamlarla üreticiye zarar verilmek istenildiğini ifade eden Başkan Asa, bu yıl sofralık zeytin ve zeytinyağında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesini beklediklerini anımsatarak, amaçlarının her zaman olduğu gibi zeytin üreticisinin yanında olmak olduğunu söyledi.