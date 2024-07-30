Ankara'dan dikkat çeken bir iş hukuku kararı çıktı. 5 yıldır satış yöneticiliği yapan Burcu K., performans düşüklüğü gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. Ancak Burcu K., hakkını aramaktan vazgeçmedi ve işe iade davasını kazandı. İşveren, kararın uygulanmaması üzerine Burcu K.'ye 450 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu tazminat, 8 aylık brüt ücret, yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatlarını kapsıyor.

Mahkeme kararında, işverenin performans değerlendirme sistemi oluşturmadığı ve bunu çalışana bildirmediği belirtildi. Ayrıca, performans düşüklüğüne yönelik eğitimlerin verilmediği ve performans değerlendirmelerinde objektif kriterlerin kullanılmadığı ifade edildi. Karar, işverenlerin performans değerlendirme süreçlerine ilişkin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan emsal niteliğinde bir örnek teşkil ediyor.