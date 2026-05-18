Küresel piyasalarda jeopolitik riskler yükselirken, geçen hafta yüzde 9,2 artış kaydederek 109,50 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya da yukarı yönlü başladı. İlk işlemlerde 112 dolar seviyesini gören Brent petrol, TSİ 06.15 itibarıyla 111,30 dolar civarında dengelenmeye çalıştı. Haftanın ilk gününde yüzde 1,5’in üzerinde değer kazanan Brent petrol, yeniden kritik 110 dolar eşiğinin üzerine çıkarak 5 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

PETROLDE MÜZAKERE ÇIKMAZI

Petrol fiyatları üzerinde etkili olan gelişmeler arasında ABD-İran görüşmelerinde yaşanan çıkmaz ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmayı sürdürmesi öne çıkıyor. Bu durum, küresel arz tarafındaki endişeleri artırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Tahran’ın anlaşma için zamanının daraldığını belirterek uyarıda bulunurken, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğü ifade ediliyor.

TRUMP-Şİ ZİRVESİ…

Öte yandan hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir nükleer tesis de dahil olmak üzere Basra Körfezi'ndeki bazı enerji altyapılarının saldırıya uğraması, bölgede gerilimi tırmandırdı. Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping zirvesinde de özellikle Hürmüz konusunda somut bir ilerleme kaydedilememesi, petrolde risk priminin yeniden yükselmesine sebep oldu.

STOKLAR HIZLA AZALIYOR

Bu arada Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünyadaki petrol arzının 5’te 1’inin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması nedeniyle “küresel petrol stoklarının rekor bir hızla gerilediği” uyarısında bulundu. IEA, “Devam eden aksaklıklar arasında azalan petrol stokları, gelecekte fiyat artışlarının habercisi olabilir” görüşünü paylaştı.

UBS’TEN KRİTİK UYARI

İsviçre merkezli UBS ise petrolde talebin mevcut seviyesini koruması ve arz tarafındaki sıkışıklığın devam etmesi durumunda, stokların mayıs sonuna kadar 7,6 milyar varile gerileyebileceğini ve bunun tüm zamanların en düşük seviyesi anlamına geleceğini belirtti.