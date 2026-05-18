Kestel Belediyesi, 'Destek Bizden, Başarı Sizden' sloganıyla hayata geçirdiği projelerle eğitimden kültür-sanata, dijital medyadan özel çocuklara yönelik destek programlarına kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite hazırlık setlerinden ulaşım desteğine, okul bakım-onarım çalışmalarından kültürel eğitimlere kadar geniş bir yelpazede yürütülen projelerle binlerce öğrenci ve vatandaşın hayatına dokunuluyor.

Kestel Belediyesi, eğitim alanında yürüttüğü çok yönlü çalışmalarla çocuklardan gençlere, özel ihtiyaç sahibi bireylerden sanatla ilgilenen vatandaşlara kadar toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya devam ediyor. Kestel Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler kapsamında öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli destekler sunuluyor.

Bu kapsamda Kestel Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için temin edilen bin 500 adet üniversite hazırlık seti öğrencilere ulaştırılırken, KPSS'ye hazırlanan gençler için de ücretsiz hazırlık kitapları dağıtıldı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un öğrencilerle bir araya geldiği buluşmalarda gençlerin talepleri dinlenirken, eğitim süreçlerine katkı sunacak destekler de hayata geçirildi.

Öte yandan Kestel Belediyesi tarafından sağlanan abonman destekleriyle ise yüzlerce lise ve üniversite öğrencisinin ulaşım giderlerine katkı sağlandı. Eğitim hayatına devam eden öğrencilerin ekonomik yüklerini hafifletmeyi hedefleyen desteklerle gençler eğitim süreçlerine kesintisiz devam etti.

Kestel Belediyesi, ilçedeki eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede bulunan 40 okulda bakım, onarım ve çeşitli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, Kestel Belediyesi'nin dikkat çeken projelerinden biri olan Dijital Medya Akademisi programı kapsamında ise 7 farklı liseden seçilen 9. ve 10. sınıf öğrencileri medya, iletişim ve dijital içerik üretimi alanlarında eğitim alıyor.

Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde gençler; kamera kullanımı, video kurgu, sosyal medya içerik üretimi ve medya okuryazarlığı gibi alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Öte yandan Kestel Belediyesi tarafından çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Kestel Dahi Çocuk Akademisi'nde eğitimler de aralıksız sürüyor. 4-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik tamamen ücretsiz olarak düzenlenen akademide; drama, masal atölyesi, resim, tiyatro, mental aritmetik, Türkçe, oyunla öğrenme ve çocuklar için felsefe (P4C) alanlarında eğitimler gerçekleştiriliyor.

Çocukların yaş gruplarına uygun şekilde planlanan programlarla dikkat, algı, düşünme, problem çözme ve sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken; çocukların özgüven ve duygusal farkındalık alanlarında da gelişim sağlamaları amaçlanıyor.

Çocukların yanı sıra ebeveynlerin de yoğun ilgi gösterdiği akademiyle erken yaşta yetenek keşfi ve nitelikli gelişim süreçlerine katkı sunuluyor. Kestel Belediyesi'nin özel ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik yürüttüğü 'Özel Çocuklar Hareket Eğitimi Branşı' kapsamında ise Down sendromu, otizm, zihinsel engel ve gelişim geriliği bulunan çocuklara yönelik sportif eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen çalışmalarda çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal iletişim becerileri, özgüvenleri ve günlük yaşam becerilerinin geliştiriliyor. Hafta içi her gün gerçekleştirilen eğitimlerle özel ihtiyaç sahibi çocuklar sosyal hayata daha aktif katılım sağlıyor.

Kestel Belediyesi, öğrencilere mataralar hediye ederek çevre bilincine dikkat çekti. Kütüphanede kurulan su arıtma sistemi sayesinde gençlerin ücretsiz ve kolay şekilde suya erişim sağlaması amaçlandı. Projeyle hem plastik kullanımının azaltılması hem de öğrencilerin günlük yaşam giderlerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, eğitim alanında yürütülen çalışmaların yalnızca bugünü değil geleceği de şekillendirdiğini belirterek, eğitime yönelik destekleri artırarak sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Erol, 'Bizler eğitimi yalnızca okul sıralarıyla sınırlı görmüyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hayatına dokunan her çalışma bizim için çok kıymetli. Akademik başarıdan kültür ve sanata, dijital eğitimden özel ihtiyaç sahibi bireylerimizin gelişimine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü eğitim, bir şehrin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır' dedi.

Başkan Erol ayrıca öğrencilerden gelen talepleri önemsediklerini belirterek, 'Gençlerimizin fikirleri bizim için çok değerli. Onların ihtiyaçlarını dinleyerek projelerimizi şekillendirmeye devam ediyoruz. Eğitim alanındaki desteklerimizi önümüzdeki süreçte daha da büyüterek sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.