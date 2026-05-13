Mart ayında cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon dolar açık kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre, cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3.886 milyon ABD doları açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9.515 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Mart ayında cari açık yaklaşık 39,7 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77,8 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,1 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 23,8 milyar ABD doları ve 1,1 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2.592 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.627 milyon ABD doları ve 2.246 milyon ABD doları oldu.

Finans hesabı

2026 yılı Mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,1 milyar ABD doları, krediler 38,6 milyar ABD doları ve ticari krediler 3,0 milyar ABD doları katkı verirken; net portföy yatırımları 3,3 milyar ABD doları ve net efektif ve mevduatlar 19,7 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası net rezerv azalışı 52,5 milyar ABD doları oldu.

Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 212 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1.015 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 1.227 milyon ABD doları arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 187 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 243 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.