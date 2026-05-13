Gıda sektörüne yönelik yenilikçi çözümler geliştiren Bunge, Türkiye'deki stratejik iş ortağı ŞMS Kopuz ile birlikte yeni nesil özel yağ portföyünü tanıttı. Etkinlikte tanıtılan ürünlerin, üreticilere operasyonel kolaylık ve ihracatta rekabet avantajı sağlaması hedefleniyor.

Tarım, gıda ve içerik çözümleri alanında faaliyet gösteren Bunge, Türkiye pazarına yönelik geliştirdiği yeni nesil özel yağ çözümlerini, Türkiye'deki distribütörü ve stratejik iş ortağı ŞMS Kopuz iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte tanıttı. Organizasyonda; FlexiBetter fırıncılık çözümleri, CBT Gold, Prestine serisi ve shea bazlı özel yağ alternatifleri sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

ŞMS Kopuz Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, etkinlikte yaptığı konuşmada atıştırmalık ürün sektörünün önemine dikkat çekti. Kopuz, tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte dünyada trendlerin atıştırmalık ürünler yönünde çok geliştiğini ve sektörün tüm dünyada hızla büyüdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin bu alanda 3,4 milyar dolarlık ihracat hacmiyle dünyada ilk beş içerisinde bulunduğunu belirten Kopuz, söz konusu başarının şekerli mamul sektörü açısından önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

ŞMS Kopuz'un yürüttüğü çalışmalar kapsamında, gıda sektöründe 200 yıllık küresel deneyime sahip Bunge'nin yenilikçi çözümlerinin Türkiye'deki sanayicilerle buluşturulduğunu aktaran Kopuz, bu iş birliklerinin Türk gıda sektörünün ihracatta rekabet gücünü artırdığını söyledi.

'Özel bitkisel tereyağı vegan tüketim için önemli'

Kopuz, özel bitkisel tereyağı ürünlerinin özellikle vegan tüketim açısından önem taşıdığını belirterek, 'Özel bitkisel tereyağı diye bir kavram var, bu aslında vegan tüketiminde de çok önemli ve bu ürünün trans yağı sıfır. Bu çerçevede artık pastanelere ve zincir markalarda yediğimiz ürünlere bir farkındalık getiriyor' dedi.

Kopuz, Shea bitkisinin kakao yağına alternatif olarak sürülebilir krema ve dondurma sektöründe rekabet gücünü artırdığını ifade ederek, 'Shea, kakao yağının alternatifi bir bitki ve lezzeti kakao yağından hiçbir farkı yok, bu özelliğiyle çikolatanın gelişimine, rekabetine katkı sağlıyor' ifadelerini kullandı.

'Hedefimiz 2030'lu yıllarda 3,4 milyar dolarlık ihracat rakamını 10 milyar dolarlara taşımak'

Bunge'nin bu alanda dünyanın inovasyon merkezi olduğunu belirten Kopuz, Türkiye'deki yapılanmalarıyla birlikte hem tüketicilere daha ekonomik ürünler sunmayı hem de sektörün ihracat gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kopuz, 'Bu ürünlerle hem Türkiye'deki insanımıza daha ekonomik ürün sunma anlamında bir köprü vazifesi görüyoruz, hem de ihracatta sektörümüzü Amerika, Latin Amerika dahil, Afrika gibi dünya pazarları ihracatına bir ivme kazandırıyoruz. Hedefimiz 2030'lu yıllarda 3,4 milyar dolarlık ihracat rakamını 10 milyar dolarlara taşımak' diye konuştu.

ŞMS Kopuz İcra Kurulu Üyesi ve CEO'su Burak Kopuz ise 'Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle dünyada gıda alanında yer alan global çözümleri Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu çözümleri inovatif yaklaşımlarla, rekabet avantajı sağlayacak biçimde sanayiciye sunmayı amaçlıyoruz. Doğru ürün, doğru konumlandırma ve doğru teknik destekle bunu sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Burak Kopuz, lansmanını gerçekleştirdikleri yeni ürünlerin müşterilerine reçetelerinde kolaylık, performans artıları ve rekabet gücü sağlayacağını belirterek, 'Yeni ürünlerimiz müşterilerimize bu anlamda önemli avantajlar sunacak' diye konuştu.

Bu tür ürün ve çözümlerin ŞMS Kopuz'un vizyonunda her zaman bulunduğunu vurgulayan Kopuz, 'Bu vizyonumuzu gelecek dönemde de göstermeyi hedefliyoruz' açıklamasında bulundu.

Etkinlikte tanıtılan yeni nesil yağ portföyü

Etkinlikte aktarılan bilgilere göre Bunge, Türkiye pazarına yönelik yatırım ve büyüme odağını, yeni nesil özel yağ çözümleriyle güçlendirmeyi sürdürüyor. ŞMS Kopuz ile yürütülen iş birliği kapsamında son üç yılda 20'den fazla özel yağ çözümü Türkiye pazarına sunulurken, bu ürünler 70'in üzerinde aktif müşteriye ulaştı. Lansmanla birlikte bu erişimin daha da genişletilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda tanıtılan CBT Gold, Prestine serisi, FlexiBetter fırıncılık çözümleri ve shea bazlı özel yağ alternatifleri, Türkiye'de büyüyen yüksek performanslı, verimli ve sürdürülebilir gıda üretimi ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlıyor.

Lansmanda öne çıkan ürünlerden FlexiBetter, kruvasan, milföy ve kurabiye gibi katmanlı hamur ürünleri için geliştirilen, süt yağına alternatif yenilikçi bir çözüm olarak tanıtıldı. Ürün, üretim sürecinde istikrarlı sonuçlar sunması, işlenebilirliği kolaylaştırması ve nihai üründe istenen dokunun korunmasına katkı sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Şekerleme kategorisine yönelik çözümler arasında yer alan CBT Gold ise çikolata benzeri ürünlerde lezzet, doku ve üretim verimliliğini birlikte sunmayı hedefliyor. Kakao yağına yakın özellikleriyle öne çıkan ürün, üreticilere daha hızlı ve kontrollü bir üretim süreci sağlarken, tüketici deneyiminde de tat ve ağız hissinin korunmasına katkı sunuyor.

Prestine serisi ise dolgu yağları kategorisinde konumlanıyor. Sıcak iklim koşullarında ürün kalitesinin korunmasına katkı sağlayan seri, pralinden gofrete, fındık bazlı dolgulardan havalandırılmış ürünlere kadar geniş bir kullanım alanında pürüzsüz doku ve dengeli lezzet profili sunmayı amaçlıyor.