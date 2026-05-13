İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen Karpuz Fidesi Dağıtım Töreni'nde konuşan Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne'nin Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu belirterek, üreticilerin bilinçli ve hesaplı üretim anlayışıyla hareket ettiğini söyledi. Tarımda yenilikçi uygulamaların önemine dikkat çeken Subaşı, geleneksel ürünlerin yanında alternatif üretim alanlarının da desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Karpuz üretiminin Edirne'de daha da yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini kaydeden Subaşı, proje kapsamında 60 çiftçiye toplam 210 dekar alanda üretim yapılması amacıyla fide desteği sağlandığını belirtti. Başarılı sonuçların daha fazla üreticiyi teşvik edeceğini dile getiren Subaşı, 'Daha dar alanda daha etkin üretim sağlayan ürünlere yönelmek zorundayız. Karpuz üretiminin bölgemizde daha da gelişeceğine inanıyoruz' dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de, proje çerçevesinde her yıl üreticilere yüzde 50 ile yüzde 75 arasında değişen oranlarda tohum ve fide destekleri sağlamaya çalıştıklarını ve bu çerçevede tarım arazilerinin daha etkin kullanılması anlamında bu projeleri kararlılıkla sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Edirne'nin tarımsal üretim potansiyeli bakımından ülkenin en zengin illerinden birisi olduğuna değinen Köse, 'Birçok ürünümüzde ilk sıralardayız. Buğday, ayçiçeği ve çeltik başta olmak üzere birçok ürünün üretiminde önemli potansiyele sahibiz ve ilk sıralarda yer alıyoruz. Özellikle üreticilerimizin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünler elde etmesi açısından da desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda 2026 yılına baktığımız zaman, İl Müdürlüğü olarak dört ürünümüzde TAKE Projesi'ni uyguluyoruz. Damlama sulama ile çeltik yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, kuru fasulye yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, yerli hibrit ayçiçeği tohumu kullanımının yaygınlaştırılması ve karpuz üretimini geliştirme projelerini uygulamaktayız' ifadelerine yer verdi.

2025 yılına bakıldığında, 5 bin 217 dekar alanda karpuz üretimi yapıldığını, 24 bin 259 ton üretim elde edildiğini belirten Köse, bu çerçevede proje ile Edirne Merkez, İpsala ve Meriç ilçelerinde toplam 63 üreticiye, 210 dekarlık alanda toplam 60 bin adet aşılı karpuz fidesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplam bütçesi 2 milyon TL olan projenin 1 milyon lirasının bakanlığın katkılarıyla, kalanın da üreticilerin katkılarıyla karşılandığını vurgulayan Köse, sadece bu proje çerçevesinde 50 tonluk bir üretim elde etmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Program boyunca üreticiler dağıtılan fidelerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, yapılan desteğin hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Tarım kenti kimliğiyle öne çıkan Edirne'de gerçekleştirilen fide dağıtım programı, üreticilere moral verirken tarımsal kalkınmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.