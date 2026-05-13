Gezer Ayakkabı ile PolyChem arasındaki stratejik iş birliği kapsamında, Silivri Ortaköy'de kurulan yeni üretim tesisiyle poliüretan üretiminde dikey entegrasyon modeli devreye alındı.

24 yıllık sektör deneyimine sahip uzman kadro tarafından kurulan PolyChem, 4 bin metrekarelik modern tesisinde Gezer terlik üretiminde ihtiyaç duyduğu poliüretan hammaddelerini yerli ve özgün formüllerle üretmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre tesis, yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda Gezer'in tüm hammadde süreçlerini yöneten stratejik bir 'Sistem Evi' olarak konumlandırılıyor. Yatırımla birlikte şirket, üretimde kullanılan poliüretan sistemlerini kendi bünyesinde geliştirip üreterek, hammaddeden nihai ürüne kadar tüm süreci kontrol eden entegre bir yapıya geçti. Şirket yetkilileri, bu model sayesinde ürün kalitesinin moleküler seviyeden itibaren denetlenebildiğini belirtti.

Açıklamaya göre, PolyChem tesislerinde; poliester reçine üretim hatları, izosianat prepolimer sistemleri ve katalizör üretim üniteleri bulunuyor. Bu altyapı sayesinde Gezer Terlik ürün gamına özel yüksek performanslı çözümler geliştiriliyor. Üretim süreçlerinde esneklik, dayanıklılık ve kimyasal kararlılık gibi kriterlerin optimize edildiği ifade ediliyor. Söz konusu yatırımın, şirkete global rekabette önemli avantajlar sağlaması hedefleniyor. Yerli hammadde üretimi sayesinde şirketin küresel tedarik zinciri krizlerinden daha az etkilenmesi, maliyet optimizasyonu sağlaması ve yeni ürün geliştirme süreçlerini hızlandırması amaçlanıyor.

Öte yandan PolyChem bünyesinde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezinde, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygun düşük emisyonlu poliüretan sistemleri üzerine çalışmalar yürütülüyor. Gezer Terlik, çevreci üretim vizyonunu güçlendirmeyi ve uluslararası pazarda rekabetçi konumunu artırmayı hedefliyor.

Sektör temsilcileri, Gezer'in kendi hammaddesini üretme kapasitesine ulaşmasının, şirketi yalnızca üretici kimliğinin ötesine taşıyarak, global ölçekte entegre üretim modeliyle öne çıkan sayılı oyuncular arasına sokacağını değerlendiriyor.