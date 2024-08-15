İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kala kırtasiyelerde fiyat ve ürün güvenliği denetimi yaptı. Ekipler, şüpheli gördükleri ürünlerden numuneler aldı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ile Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri birlikte kırtasiye denetimi yaptı. Okulların açılmasına az zaman kala, eş zamanlı olarak birçok ilde yapılan denetim, İstanbul Bağcılar’da bulunan İSTOÇ’ta da gerçekleştirildi. Ekipler, gruplar halinde kırtasiye malzemesi satan firma ve dükkanlara girip ürünleri denetledi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri etiket fiyat kontrolü yaparken, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri ise, ürünlerin güvenliğini kontrol etti. Ekipler, şüpheli gördükleri ürünlerden numune alarak haklarında rapor yazdı.

Tek tek ürünleri kontrol eden ekipler, kurallara uyması için iş yeri sahiplerini uyardı.

Görevlilerin denetimlerine devam edeceği öğrenildi.