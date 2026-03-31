CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Yeşiltaş, operasyonu Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik bir girişim olarak değerlendirirken, Bozbey’in halktan güçlü destek gördüğünü ifade etti. Ayrıca CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanacağına inandığını dile getirdi.

Yeşiltaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son seçimlerde halkın yarısından fazlasının oyunu almış, bugün seçim olsa yine açık ara kazanacak olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, 31 Mart seçimlerinin ikinci yıl dönümünde, sabah saatlerinde düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınmıştır.

Bugün yaşananların nedenini çok iyi biliyoruz. Halk desteğini kaybetmiş bir azınlık iktidarı, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve onun seçilmiş belediye başkanlarına yönelik bir saldırı içerisindedir. Bunun sebebi açıktır: Korkuyorlar. Çünkü biliyorlar ki bugün bir seçim yapılsa Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı seçilecektir.”