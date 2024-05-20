Istituto Europeo di Design, Enheduanna FWC yarışmasıyla Türk yetenekleri destekliyor. 18 tasarımcının kıyafetleri Karanlık Kanyon’da düzenlenen defilede sunuldu.

İtalyan moda bilgisi, medeniyetlerin beşiği Mezopotamya’nın bin yıllık tarihi ve Anadolu tekstil geleneği ile İtalyan-Türk kültür ve tasarım projesinde buluştu. Enheduanna FWC - Moda Kadın Kültürü, Istituto Europeo di Design (IED) tarafından, ADDU Tasarım Direktörü Pınar Sipahi hocanın küratörlüğünde, İstanbul İtalyan Kültür Enstitüsü, Türkiye Tasarım Konseyi, Bahçeşehir Üniversitesi, Studio Fırat Neziroğlu ve Tayeks Tekstil’in desteğiyle Karanlık Kanyon’da defile düzenlendi.

IED Sanat Yönetmeni Giovanni Ottonello ve öğretim görevlisi Francis Venneri’nin danışmanlığında genç üreticiler, Türkiye’nin 30’dan fazla coğrafi bölgesinden yerel kumaşlar kullanarak Mezopotamya kültürü, kıyafetleri ve geleneklerinden ilham alan ve 12 Türk kadını için tasarlanan 18 kıyafetin konsept ve üretimi üzerinde çalıştı. Sonuçlar, çarpıcı bir doğal manzaraya sahip, Karanlık Kanyon’da düzenlenen defilede sunuldu.