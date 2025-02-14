Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta bulunan bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye eri Furkan Sayın, alevlere müdahale sırasında yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Sayın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İstanbul İtfaiyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verdi.