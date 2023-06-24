KULÜP BAŞKANIMIZ’DAN SÜRPRİZ DESTEK HAMLESİ



Kulüp tesislerimizde gerçekleştirilen forma sırt sponsorluk anlaşmasına katılan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, kulubümüze dev destek…



Kulüp Başkanımız Osman Sevim ve yönetim kurulu üyelerimiz, bir taraftan transfer ve kalıcı gelir çalışmaları yürütürken bir taraftan da sponsorluk anlaşmalarına devam ediyor. Forma göğüs sponsorumuz 3 milyonluk bütçeyle Ergünler İnşaat olurken bugün gerçekleştirilen toplantı ile sırt sponsorumuz da 2 milyonluk E Kaya Group oldu.

Sevim, sembolik 2 milyon çeki törende teslim aldı.

Törenin bitmesi bekleniyordu ama Osman sevim’in başkan uğurdağ’a bir sürprizi vardı.

Üzerinde 5 milyon yazan sembolik çek daha çıkardı ve Uğurdağ’a verdi.

Bu destek talebini geri çevirmeyen İTSO Başkanı Uğurdağ, “Biz, her yıl olduğu gibi bu yıl da İnegölspor'umuza gerekli desteği vereceğiz ve elimizi taşın altına koyacağız. Ben yönetime yeni gelen Osman Başkanımızı ve yöneticilerini kutluyorum. Başarılı bir sezon temenni ediyorum" dedi.

İTSO’nun da 5 milyonluk katkısıyla İnegölspor kasasına kısa sürede 10 milyon lira koymuş olacak.

Kulüp Başkanımız Osman Sevim; "İTSO Başkanımız Yavuz Uğurdağ, her yıl olduğu gibi bu yıl da kulübümüze maddi manevi desteklerini sürdürüyor. Kendilerinin iyi bir İnegölslporlu olduğunu biliyor ve bizler de kulübümüz için gerekli özveriyle çalışacağımızı yinelemek istiyoruz. Bu vesileyle tüm İTSO üyelerine de teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.