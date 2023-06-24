Turgutalpspor Anadolu yıldızlar Ligi Kadın futbol takımı, Bursa Karmasına 4 Oyuncu Verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü koordinasyonu ve bağımsız spor federasyonları işbirliği ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi OSMAN BAYRAKDAR sezonu Futbol Grup müsabakaları 07-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında Tekirdağda düzenlenecek.

Turgutalpspor foramsı giyen Elif Berra Çıkrık, Şevval Çayır, Gamze Tanrıkulu, Beyza Kalay Anadolu yıldızlar liginde Bursa Karmasında forma giyecekler.

İnegöl Turgutalpspor Kadın futbol takımının A ve Altyapı teknik sorumlusu Hakan Dede, özellikle son yıllarda ilçemizde kızların küçük yaşlardan itibaren futbola olan ilgisinin arttığını söyledi.

Dede “Turgutalpspor kadın futbol takımı olarak U-13-15 ve u-17 yaş gruplarında takımlarımız liglere hazırlanmakta altyapıda 7-8-9-10-11-12-13-14 yaşlarındaki kız çocuklarımıza futbol eğitimi vermekteyiz temmuz ayında yapılacak amatör kadın liglerinde turgutalp sporumuzu ve inegölümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz kız çocuklarımızı hayata hazırlama sporun içinde tutma başarılı birer birey yapma hedefinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu manada futbol okulumuzda yaz kış süren eğitimlerimiz için kayıtlarımız devam etmektedir. Tekirdağ'da yapılacak olan bu müsabakalarda Bursa ili adına yarışacak takımımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

Hakan Dede son olarak Anadolu yıldızlar liginde mücadele edecek olan oyuncularının İnegölü ve Bursayı çok iyibir şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi ve Bursa karmasına başarılar diliyorum dedi.