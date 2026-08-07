Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2026 yılı Temmuz ayında Balıkesir'in 20 ilçesinde meydana gelen bin 521 itfai olaya müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için 7 gün 24 saat görev yaptı.

Temmuz ayı istatistiklerine göre ekipler; 937 yangın, 489 kurtarma olayı, 94 trafik kazası ve 1 su baskını olmak üzere toplam bin 521 olaya müdahale etti. Meydana gelen olaylarda 258 vatandaşın hayatı kurtarılırken, 289 canlının da güvenli şekilde kurtarılması sağlandı.

Yangın ve kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra önleyici hizmetlerini de aralıksız sürdüren Balıkesir İtfaiyesi, temmuz ayında 193 denetim gerçekleştirerek yangın güvenliği kapsamında işletmeleri ve kurumları yerinde denetledi. Toplumda yangın güvenliği bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında 379 vatandaşa eğitim verildi. Ayrıca, temmuz ayı içerisinde yaşanan yoğun ve zorlu operasyonların ardından 3 personelimize psikolojik destek çalışması gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 41 itfaiye istasyonu, 794 personeli ve 182 araçtan oluşan güçlü filosuyla, ilin dört bir yanında meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale etmeyi sürdürüyor. Özellikle temmuz ayında yaşanan yoğun orman ve arazi yangınlarında da Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde görev yapan ekipler, afetlere hazırlık, önleme, müdahale ve eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürerek Balıkesirlilerin can ve mal güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.