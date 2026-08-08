Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ilçe şenlikleri, Orhan Çetin Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya vekaleten Başkan Vekili Numan Çakır, Keles Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni şenlikleri takip etti. Gün boyu devam eden etkinliklerde her yaştan vatandaş, Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yıl dönümü coşkusunu birlikte yaşadı.

Şenlik alanında kadın dernekleri ve kooperatifleri tarafından açılan stantlarda el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, çocuklar da kendileri için hazırlanan birbirinden renkli etkinliklerle unutulmaz bir gün geçirdi. Çocuk oyun alanları, atölye çalışmaları, animasyon gösterileri, planetaryum gökyüzü çadırı, sihirbaz gösterisi, Kahoot yarışması, tiyatro gösterimi ve Karagöz gölge oyunu etkinlikleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Gün boyu süren şenlikte çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşarken, katılımcılar düzenlenen organizasyon dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Şenlik coşkusu Harmancık'ta devam edecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlediği ilçe şenlikleri, 12 Ağustos'ta Harmancık'ta gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.