İYİ PARTİ’DE KARAMAN GÜVEN TAZELEDİ

İYİ Parti İnegöl İlçe olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Mevcut Başkan İsmail Karaman güven tazeledi.

Kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, milletvekilleri, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, partilerin ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Kongrenin Divan Başkanlığını yapan İYİ parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Toktaş, "Türkiye’nin geldiği durum hayırlı bir durum değil. İnşallah önümüzdeki seçimlerde, Türkiye de bir değişim olacağını vatandaşlarımız gösterecektir" dedi.

Konuşma yapan İYİ parti İlçe Başkanı İsmail Karaman, destek veren herkese teşekkür ederek, "Genel Başkanımız dediği gibi başaracağız, başaracağız, başaracağız" dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ise, "3 hedef koyduk. Öncelikle en çok üyeye ve oya ulaşmak. Bu sayımızı artırdık. Siyaseti gerçek gündemler üzerinden yaptık, yapmaya devam ettik. Kongrelerimizi çok adaylı yapacağız. İşte demokrasi bu. Büyük bir sınav bizi bekliyor. Genel seçimlerde koşturacak kadroya kolaylıklar diliyorum." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan,"5 yıllık maratonuna sonuna geliyoruz. Çok az kaldı. Partimizi bugünden daha öteye götürmek zorundayız. Önümüzdeki seçimde herkes boyunun ölçüsünü alacak. Oraya giderken tek vücutla, yola devam etmeliyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde başkanlığa tekrar İsmail Karaman seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Özlem Namlıoğlu, Sadık Erduğan, Okşan Yazır, Şenol Şahin, Esra Nur Zeybek, Eray Soral, Serpil Yaşarer, Haluk Yer, Neşe Gökmen, Adem Korkmaz, Yeliz Akkor Kaya, Halil Nicihan, Sevda Memiş Özcan, Ali Türk, Şerife Memiş, Hakkı Küçükoğlu, Hayri Demir, Filiz Öztürk, Mehmet Bağcı, Yaşar Baydur, İlker Hakan Tuzcuoğlu, Şenol Turan, Ahmet Coşgun Demirci, Gökhan Yalım, Salim Özdemir, Recep Bayrak, Erdoğan Adıgüzel, Yücel Sarıca, Muharrem Yaşar, Cemal Havanlı, Olgun Yüksel ve Halil İbrahim Gül seçildi.