İnegöl’ün kronikleşen trafik sorunlarının basit olduğunu ancak çözüme kavuşturulması için radikal kararlar alınması gerektiğini ifade eden İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan, İnegöl terminalinin farklı bir lokasyona taşınma zamanının geldiğini söyledi.

İnegöl-Bursa karayolu üzerine taşıyacakları terminal binasının yerine yapacakları çalışmaları anlatan Özcan, “Kuyumcular ve Konfeksiyonların yer aldığı çarşımız şehir merkezinin tam ortasında yer alıyor. Maalesef bankalarımızla birlikte çarşımız büyük bir trafik sorununun oluşmasına neden oluyor. Biz kapalı çarşı ve bölgede ki esnaflarımızın asla hayır diyemeyeceği bir proje ile İnegöl’e büyük zenginlik katacak harika bir proje hazırladık. İnegöl esnafımız sadece İnegöl’e değil, şehirler arası yolculuk yapan on binlerce insana hizmet edecek konuma gelecekler. Hem İnegöl kazanacak, hem de esnafımızın yüzü gülecek” diye konuştu.

Taşınan çarşı bölgesinin ise Kentsel dönüşüm yapılarak daha değerli bir yer haline getireceklerini de ifade eden Özcan, “İnegöl’ün merkezi daha yeşil, daha modern ve daha ferah bir hale gelecek. Lüks konutlar, kafeler, havuzlar ve parklar ile şehrin merkezi İnegöl’ün en modern bölgesi haline gelecek. Yer sahiplerini mağdur etmeyecek, aksine emlak değeri daha yüksek bir bölge inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.