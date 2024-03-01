Seçim çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan, gazetemize yaptığı açıklamada İnegöl’e kadın dokunuşu yapılmasının zamanının geldiğini söyleyerek, seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri sosyal belediyecilik projelerini anlattı.

İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediyesi Umuteli, İHH ve Kızılay başta olmak üzere, yerel derneklerle beraber yardıma muhtaç ailelere katkı sunulduğunu ancak bu çalışmaların yaraları iyileştirmediğini, sadece pansuman görevi gördüğünü söyleyen Özcan, “Seçilmemiz halinde gerçek sosyal belediyeciliğin nasıl yapıldığını herkese göstermek istiyoruz. Edindiğimiz bilgilere hiçbir geliri olmayan aile sayımız bin civarında. Bu ailelerimize İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından cüz-i bir geçim yardımı yapılıyor. Biz bu ailelerimizin tamamını Dost Aile Projesi kapsamına alacağız. Elektrik, doğalgaz, su, kira, gıda, eğitim ve sağlık giderleri tarafımızca karşılanacak. Biz ailelerimize her ay 10 bin TL’lik katkı sağlayacağız. Bu rakam, Kaymakamlığımızın verdiği yardımla 15 bin TL’nin üzerine çıkmış olacak” diye konuştu.

Dost Aile Projesi hakkında bilgi de veren Özcan, “İnegöl’de gerek devlet, gerekse belediye ve sosyal yardımlaşma dernek ve vakıfları aracılığı ile yılda 500 milyon TL’lik yardım yapılıyor. Bizim projemizle ayda 10 milyon TL ile 1000 ailenin ihtiyaçları karşılanacak. Bir yılda 120 milyon TL gibi bir bütçe demek. İTSO, İGİAD, MÜSİAD, İMOS, Mobilyacılar Odası ve OSB’lerimiz proje ortağı olacak. Proje kapsamında her ailemizi iş dünyamız temsilcilerine dost aile yapacağız. Dostluklarımız artacak, İnegöl insanı yarınlarını dert etmeyecek” diye konuştu.

Bir kadın olarak ilçede ki ailelerin içinde kaldıkları zor duruma katlanamadığını söyleyen Özcan, “Herkes elinden geldiği kadar ekmeğini paylaşıyor. Sosyal yardımlaşma derneklerimizde karınca kararınca destek oluyor. Ancak geçici sorunları kalıcı olarak çözümlemek boynumuzun borcu” diye konuştu.