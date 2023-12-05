İl Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısına CHP Bursa Milletvekilleri, İlçe Başkanları ile Parti üyeleri katıldı.

İYİ Parti ittifak düşünmüyoruz dedi ama CHP Bursa farklı düşünüyor

Mustafa Bozbey, basın mensuplarının kendisine yönelttiği İYİ Parti'nin ittifak veya işbirliği yapmayacakları konusu hakkında sordukları soruya şöyle cevap verdi:

Değerli arkadaslar tabiki her parti niçin vardır? Kendi kimliğini, kendi programını, kendi tüzüğünü uygulamak için vardır. Onun için saygı duymak gerek. Ancak ben Bursa için şunu söylemek istiyorum. Millet ittifakı olmazsa biz milletimizle ittifak yaparız. Gerçekten Bursa'nın tarihini değiştirmek için Bursa ittifakını yaparız. Buna Bursa'lılar hazır. Onun için bizler daha önceki seçimde de bundan sonra yapılacak seçimde de Bursalıların daha önce kime oy verip vermediğini hiç önemsemiyorum. Bursalılar kime oy vereceklerini çok iyi biliyorlar. Çünkü Bursa'nın kaderini oylayacaklar. Geçmiş dönemlerini irdeleyecekler, geçmiş 5 yılını daha fazla irdeleyecekler ve ona göre sandığa gidip Bursa ittifakını oluşturarak orda bir sonuç oluşturacaklar. Bu sonuçta göreceksiniz 31 Mart akşamı sandıklara da sahip çıkarak herkese güvence veriyoruz. Biz orada Mustafa Bozbey'in önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin program ve hazırlamış olduğu belediyelerle ilgili o program çerçevesinde nasıl bir Bursa olacağını o akşam bütün Bursa görecek. Yani gülümseyecek. Kim gülümseyecek? Bütün bursa gülümseyecek. 2019'da halkımızla kucaklaştık. Şimdi 2024'te yine Bursalılarla kucaklaşacağız. Daha fazla oy alarak Bursa tarihini değiştireceğiz. Bursalılar bunu bekliyor, bunu istiyor.