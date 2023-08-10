İYİ Parti’den yerel seçimlere ilişkin açıklama geldi. Açıklamayı İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın da içinde olduğu İYİ Parti büyük bir yenilgi alırken, Milletvekilliği seçimlerinde de kimine göre zafer kimine göre de mağlup kaldı. Seçimlerin ardından ise altılı masa gündem konusu oldu. Dağılacak mı, dağılmayacak mı sorusu akıllarda soru işareti kalırken yerel seçimlerde ne yapacağı kamuoyunu meraklandırdı.

İYİ Parti Yerel Seçimlerde Ne Yapacak ?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e en yakın isimlerden biri olan partinin Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'dan geldi.

Vural seçimlerde nasıl bir tutum izleyeceklerine dair açıklama geldi.

"İttifak arayışımız da teklifimiz de yok"

Oktay Vural şu ifadelere yer verdi: “Yerel seçimlerin özellikleri vardır, özelliklere göre bakılır, değerlendirir, yapılır. Şu anda bir ittifak söz konusu değil. Yerel seçimlerle ilgili partinin elbette bir tutumu olacaktır. Ama bir ittifak arayışımız da yok, teklifimiz de yok. Biz Türkiye'yi yenilemek istiyoruz. Türkiye'yi dönüştürmek istiyoruz. Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe gitmesini istiyorsak halkın büyük çoğunluğunun bize yönelmesini sağlamamız gerekiyor. Elimizdeki oyu yeterli görmüyoruz. Yeterli görmüyorsak halka gideceğiz. Yerel seçimlere ilişkin nasıl karar verilecek, onu partimiz değerlendirecek ama biz Türkiye'yi kazanmak istiyoruz, Türkiye'nin kazanmasını istiyoruz. Esas hedef bu. Türkiye'nin geleceğine biz talibiz, yönetimine talibiz. Yerel seçimlerde nerede ne yapılabilir? Yerel seçimin özellikleri vardır. Bunun şu andaki bir mesele olduğu kanaatinde değilim."