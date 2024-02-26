Boşanmaların artması nedeniyle binlerce kadının çocukları ile yaşamak zorunda kaldığını anlatan İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan, göz ardı edilen annelere yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi.

İnegöl’de kadınların ailelerini geçindirmek için çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Özcan, “Bizim önceliklerimiz arasında kadınlarıma istihdam sağlanması ve yaşadıkları sorunların çözülmesi var. Kadınlarımız genellikle fabrikalarda çalışıyor. Fabrikaların vardiya sistemi ile çalışmasından dolayı, çocuklu anneler çalışma hayatına katılamıyor. Çocuklarını emanet edecekleri bir sistem mevcut değil. Kendisine uygun iş bulamayan anneler bu yüzden büyük ekonomik zorluklar çekiyor. Bu durum personel ihtiyacı olan fabrikalarımızı da zorluyor. Biz bu sebeple Türkiye’de bir ilk olacak Çocuk Misafir Oteli projesini hayata geçireceğiz. 24 saat faaliyet gösterecek Otelimizde kreş, çocuk oyun alanları, kütüphane, ahşap oyuncak atölyesi ve konaklama yerleri olacak. İlk örnek projemiz 50 yataklı olacak ve 2-12 yaş arasında ki çocuklarımıza hizmet verecek. Çocuk Psikoloğu, Yaşam Koçu ve Çocuk Gelişim Uzmanları ile destekleyeceğimiz otelimizde, anneler çocuklarını günün her hangi bir vaktinde, saatlik, yarım günlük ya da günlük olarak çocuklarını emanet edebilecek. 3 öğün yemek verilecek olan otelimiz kar amacı gütmeyecek. Annelerimiz artık çocuklarını dertlenmeyecek. Biz o’nların emanetine sahip çıkarak, geleceğe daha umutlu bakmalarının önünü açacağız” diye konuştu.

Özellikle nüfus yoğunluğunun arttığı Alanyurt, Karalar, Kozluca bölgesi, Yenice ve şehir merkezinde geçici süreli ve yataklı merkezlerin yapılması gerektiğini söyleyen Özcan, Karalar bölgesinde yapacakları ilk pilot uygulamanın daha sonra diğer bölgelere de uygulamak istediklerini söyledi.