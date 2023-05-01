İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı İsmail Karaman, bugün 48. MODEF İnegöl Mobilyacı Fuar ve gençlik merkezi açılışı için İnegöl’e gelecek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Başkan Karaman yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Teşekkürler Sayın Bakan.

İyi ki geldiniz.

Hoşgeldin TOGG.

Bereket getirdiniz, hizmet getirdiniz.

Gelirken İnegöl de yaşayan bizlere haddimizi de bildirdiniz.

Sayenizde alfalt gördük ama TOGG un tekeri kadar yürüdüğümüz yollarda asfaltı haketmediğimizi öğrettiniz bizlere...

Daha fazla şeyleri da hatırlamamıza sebep olduğunuz için tekrar teşekkür ederiz Sayın Varank.

Yıllar önce yıkılan ama yenisinin yapılmadığı kültür merkezinin yapılmadığını da hatırlattı gelişiniz.

Pekçok ilçede yapılmışken; milli ekonomiye en fazla katkıyı sunan İnegöl ümüzün kiralık alanlarda apar-topar Gençlik Merkezlerine seçim makyajı olarak açılış yaptıran beceriksiz muktedirlerimizi hatırlattığınız için de teşekkür ederiz. Yerel Yöneticilerimizin

Beceriksizliğini ve vizyonsuzluğunu bizim paramızla yüksek kiralar ödeyerek kapatmaya çalıştığını da görüp;

"Bizim taşımızla bizim başımızı yarmalarına yeter artık diyoruz" gelişinizle.

Devletin bir birimini yöneten vicdani değeri kalbinizde bir nokta kadar dahi taşıyorsanız eğer İnegöl de yaşayan bir birey olarak bir istirhamım olacak Sayın Bakan.

İnegöl ümüzün sokaklarını TOGG ile vaya makam aracınıza gezermisiniz?"