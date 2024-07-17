Ekmek zammına izin verenlerin İnegöl’e büyük haksızlık yaptığını öne süren İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak, “Hükümetimiz emekliye verdiği komik zamla, İnegöl’de ki fırınlar ise yaptıkları gizli zamla dalga geçmeye başladılar. İnegöl’de ekmek hırsızları var. Resmen gramajından çaldılar. Ekmeklerin boyu git gide küçülmeye başladı. Bu gidişler poğaçaların boyuna gelmesinden endişe düşer hale geldik” dedi.

İnegöl’ün ülkede ki en pahalı yerleşim yeri haline gelmeye başladığını söyleyen Başkan Bayrak, “200 gram ekmek 10 TL, kiralar 15 bin TL’lere dayandı. Etin kilosu olmuş 550-600 TL. Bu kadarı da olmaz. Hükümet niye buna dur demiyor? Denetim mekanizmaları neden çalışmıyor? İnegöl’de üretilen 500 mg’lık su, aynı markette bir marka tarafından 3 TL’ye başka bir marka tarafından 9 TL’ye satılıyor. Buna neden seyirci kalınıyor? Bu milletle neden dalga geçilmesine müsaade ediliyor?” diye konuştu.

İnegöl’de yaşamın zorlaştığını söyleyen Bayrak, “Türkiye ekonomik olarak çok kötü durumda ancak İnegöl’de insanlarımız resmen kan ağlıyor. Gerek işyeri kiraları gerekse konut kiraları aldı başını gidiyor. İstanbul gibi olmaya başladık. Hemen hemen her alanda pahalılıkta Bursa’yı geçmiş durumdayız. Birileri bunu görmüyor mu? İktidarın İnegöl’de ki temsilcileri neden bu pahalılıkla mücadele konusunda adım atmıyor? Ekmeğe yapılan gizli zamma neden müsaade ediyor?” diye konuştu.