İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, inşaat çalışmaları tamamen duran Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi sorununu Meclis gündemine taşıdı. Türkoğlu, Sağlık Bakanı’nı soru yağmuruna tuttu.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, inşaat çalışmaları tamamen duran Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi sorununu TBMM gündemine taşıdı.

Yerel seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitinginde, “3 ay içinde hasta kabulüne başlıyoruz” dediğini hatırlatan Milletvekili Türkoğlu, “Hastanenin yapımının durdurulmasıyla birlikte, hem hastane için alınan milyonlarca liralık malzemeler adeta çürümeye terk edildi hem de yüzlerce çalışanın hak mağduriyetleri oluştu. Bütün bunların sorumlusu kim ya da kimler” dedi.

Milletvekili Türkoğlu’nun konu ile ilgili TBMM’ye verdiği 12 maddelik soru önergesi şöyle:

SORU 1- Cumhurbaşkanı tarafından 28 Mart 2024’de, giriş katındaki poliklinik bölümü törenle açılan ve 3 ay içinde tamamının hizmete gireceği açıklanan Ali Osman Çekirge Devlet Sönmez Hastanesi inşaatının durma sebebi nedir?

SORU 2- Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından “1 Haziran 2024’de açılacak” denilen hastanenin, bitirilememiş olmasının nedeni tam olarak nedir? Bu noktada Sn. Cumhurbaşkanı’nın yanıltılması söz konusu mudur, öyleyse şayet bunun sorumlusu kim ya da kimlerdir?

SORU 3- Bundan üç ay önce 24 Mayıs 2024 tarihinde, yüklenici firma Dost inşaat işçilerinin, 4 aydır maaşlarını alamadıkları için iş bırakıp intihar girişimi için çatıya çıkmalarıyla gündeme gelen hastanenin yapımı tekrar ne zaman başlatılacaktır.

SORU 4- Yüklenici firma Dost İnşaatın iflas ettiği, işi bıraktığı ve inşaat alanını terk ettiği doğru mudur?

SORU 5- Dost inşaatın sorumluluğu ortadan kalktıysa veya kaldırıldıysa, inşaat için çalıştırdığı alt taşeron firmaların hakları, alacakları, yapı malzemeleri ve ekipmanları güvence altında mıdır, bunları ne zaman alabileceklerdir?

SORU 6- Hastane inşaatında bugüne kadar çalışan ancak bir anda ortada kalarak mağdur olan işçiler, formenler, mühendisler, mimarlar ve yöneticilerin hakları, hukukları devlet güvencesinde midir?

SORU 7- Önceki dönem Bursa Valisi, bugünün Emniyet Genel Müdürü Sn. Mahmut Demirtaş’ın, 24 Mayıs 2024 tarihinde devlet adına işçilere verdiği her türlü hakların korunacağına ilişkin güvence sözünün gereğini kim ya da hangi sorumlu kurum yerine getirecektir?

SORU 8- Şu anda hastane içinde bulunan milyonlarca liralık inşaat, mobilya, elektrik, elektronik, tıbbi malzemeler, TV’ler, klimalar ve bilgisayarlar gibi son derece kıymetli teknik ekipmanların akıbeti nedir?

SORU 9- Hastane inşaatının devam ettirilmesi için gerekli olan yeni bir yüklenici firmanın belirlenmesi amacıyla tekrar bir ihale şartnamesi belirlenecek midir, yoksa doğrudan tespit edilmiş her hangi bir firmaya yetki mi verilecektir?

SORU 10- Hastane inşaatında mevcut durumun analizi yapılmış mıdır; bugüne kadar ne kadarlık bir maliyet harcaması söz konusu olmuştur ve bitirilmesi için daha ne kadarlık bir maliyet harcaması gereki olacaktır?

SORU 11- İnşaat çalışmalarına bugün yeniden start verilmesi halinde, hastanenin yapımı hangi tarihte bitecek ve ne zaman tam olarak hizmete açılabilecektir?

SORU 12- Milletin parasıyla alınan ve inşaat yeniden başlayıp bitirilemediği sürece heba olup gidecek milli servetin sorumlusu hangi kurumdur, zayiatın hesabını kim verecektir?