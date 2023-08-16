İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni talep ettiği yönündeki iddialar, İyi Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu tarafından yalanlandı. Kavuncu, CHP ile olası bir ittifak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni istedikleri yönündeki haberleri reddederek, böyle bir müzakere veya görüşmenin olmadığını belirtti. İyi Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapması durumunda daha fazla belediye talep ettikleri yönündeki iddiaları da açıklığa kavuşturdu. Kavuncu, şu an seçimlere tek başlarına girecekmiş gibi hazırlık yaptıklarını ve odaklandıkları tek konunun İzmir halkının sıkıntıları ve kent yaşamını nasıl daha iyi hale getirebilecekleri olduğunu vurguladı. Yerel seçimler için ciddi bir hazırlık süreci içerisinde olduklarını belirten Kavuncu, partisinin iddiasının iktidar olmak olduğunu ve bu doğrultuda güçlü bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.