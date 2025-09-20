Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Hisaray İyilik Merkezi'nin hizmetlerinden binlerce vatandaş yararlandı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşların hayatına dokunmayı sürdürüyor. Ortahisar ilçesi Gülbaharhatun Mahallesi’nde yer alan ve 26 Eylül 2024 tarihinde hizmete açılan Hisaray İyilik Merkezi büyük ilgi görüyor. Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM) üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlar, iyilik merkezinden yararlanabiliyor. Açıldığı günden bu yana Hisaray İyilik Merkezi aracılığıyla bin 127 aileden toplam 4 bin 520 kişiye 22 bin 804 parça kıyafet ve bin 602 çift ayakkabı ulaştırıldı. Ayrıca 102 çocuğa da 250 adet oyuncak teslim edildi.

DAİMA YANLARINDAYIZ

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, Hisaray İyilik Merkezi'mizden beğendikleri ürünleri temin edebilirler. Hiçbir vatandaşımız yalnız değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız” denildi.