Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Adnan T., yol kenarına park ettiği 16 KGY 07 plakalı hafif ticari aracının yanına geldi. Bu sırada Turgut Ö.’nün (60) kullandığı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 16 M 06134 plakalı özel halk minibüsü çarptı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Adnan T., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Adnan T.’nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.



Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracının yanına gelen Adnan T.'ye minibüsün çarptığı görüldü.