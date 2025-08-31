Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Millet Bahçesi’nde ev sahipliği yaptığı Sakarya Kültür Sanat Festivali muhteşem sahne şovları ile tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali, şehrin kültür sanat hayatına renk kattı. Yazın son ayında Millet Bahçesi’nin ev sahipliği yaptığı festival, Aleyna Aydın ve Volkan İmançer konserleriyle final yaptı. Her iki ses sanatçısı da Sakaryalı müzikseverlere, sahne performansları ve güçlü sesleriyle unutulmaz bir gece yaşattı. Millet Bahçesi’nde şarkılar hep bir ağızdan seslendi, bu anlar cep telefonlarıyla ölümsüzleştirildi. Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen konserlerin öncesinde ise film gösterimleri hem çocuklar hem vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Rafadan Tayfa’nın sevilen sinema filmi Göbeklitepe ile Türk sineması Milyarder beyazperdeye yansıdı.