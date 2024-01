Her jenerasyonun ergenlik problemleri, hayata bakışı, problemlerle başa çıkma şekilleri birbirinden farklı oluyor. Zamanın, hayatın, jenerasyonların, iletişimin, arkadaşlıkların, aşkların, kavgaların, problemlerin nasıl değiştiğini görmek açısından da gençlik dizileri iyi birer alternatif.

Öte yandan gençlik dizileri, jenerasyonları etkileme gücü çok yüksek olan yapımlar. İki taraf arasında müthiş bir etkileşim söz konusu. Biz de farklı konularda ve türlerde en çok izlenen gençlik dizileri ile gençlik ruhunu hissedebileceğiniz yerli ve yabancı dizi önerileri hazırladık. Her jenerasyonun en popüler gençlik dizileri farklı. Dolayısıyla da listede 2000’lerin başından 2020’lere kadar pek çok öneri sıraladık.

Devam Eden En İyi Gençlik Dizileri

Euphoria

IMDb: 8.3 | 2019-… | Dram | 8 Bölüm | HBO

Oyuncular: Zendaya, Hunter Schafer, Angus Cloud, Barbie Ferreira, Alexa Demie, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Algee Smith…

Sam Levinson’ın yaratıcısı olduğu gençlik dizisi Euphoria,bir grup lise öğrencisinin gözünden yaşamın dinamiklerini ele alıyor: Sosyal medya, uyuşturucu, seks, aşk, şiddet, travma, özgüven, depresyon, arkadaşlık… Lisedeyken hem iyi hem de problem olabilecek bir sürü şey.

Ağır bir uyuşturucu komasından sağ çıkan 17 yaşındaki Rue’nun 3 ay süren rehabilitasyon sürecinden sonra eve dönmesiyle başlayan hikaye, kasabaya yeni taşınan trans genç kız Jules ile olan ilişkilerini merkeze alarak devam ediyor. Dizinin en güzel taraflarından biri Rue’nun anlatımıyla her bölümün girişinde başka bir yan karakteri tanıyor oluşumuz. Hepsinin hikayelerini öğrenmek karakterlerle bağ kurmamızı ve onları anlamamızı kolaylaştırıyor.

Yayınlandığından bu yanan epey tartışma yaratan ama en çok izlenen gençlik dizileri arasında yer alan Euphoria sert gerçekliğini sınırları zorlamasından alıyor.Bir doğum sahnesiyle başlayan Euphoria’nın lise çağı dizileri arasında felsefik tarafının da son derece etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.

Sex Education

IMDb: 8.3 | 2019-… | Dram, Komedi | 2 Sezon 16 Bölüm | Netflix

Oyuncular: Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Gillian Anderson…

İngiltere’de bir lisede geçen lise çağı dizisi Sex Education, annesi cinsellik terapisti olan ve özgüven problemleri yaşayan Otis’i merkezine alırken yan karakterlerinin hikayeleriyle de müthiş bir anlatı sunuyor. Okulda pek popüler olmayan Otis, platonik olarak hoşlandığı Maeve ile birlikte okuldaki arkadaşlarının cinsel ve sosyal problemlerine öneriler sunmaya başlıyor.

Yayınlandığından bu yana hem yetişkinlerin hem de gençlerin dikkatini çekerek en çok izlenen gençlik dizileri arasında yer alan Sex Education, bu çağın en önemli gençlik problemlerini kör göze parmak bir bakış açısıyla değil, çok samimi bir dille anlatıyor.

Legacies

IMDb: 7.5 | 2018-… | Macera, Fantastik | 3 Sezon 33 Bölüm

Oyuncular: Danielle Rose Russell, Matthew Davis, Aria Shahghasemi, Kaylee Bryant, Jenny Boyd, Chris Lee, Ben Levin…

Gençlik yapımlarıyla ünlü Julie Plec’in yaratıcısı olduğu lise çağı dizisi Legacies, aynı okulda eğitim alan genç cadılar, vampirler ve kurt adamların hikayesini anlatıyor. Dizi, The Vampire Diaries ve The Originals dizilerinin bir parçası. The Vampire Diaries dizisiyle başlayan hikaye, Mikaelson ailesine odaklanan The Originals ile neredeyse eş zamanlı yayınlanmıştı.

Legacies ise Mystic Falls kasabasında kurulan Salvatore Boarding School ve Hope Mikaelson’a odaklanıyor. Bu okulun özelliği yeteneği olan gençleri bulup onları yeteneklerini iyi bir şekilde kullanmaları yönünde eğitmek. Tabii aynı zamanda kasabadaki sıra dışı varlıklarla savaşmak.

Final Yapan En Popüler Gençlik Dizileri

The 100

IMDb: 7.6 | 2014-20 | Bilim-Kurgu, Dram, Gizem | 7 Sezon 100 Bölüm

Oyuncular: Marie Avgeropoulos, Eliza Taylor, Bob Morley, Paige Turco, Bellamy Blake, Octavia Blake, Lindsey Morgan, Richard Harmon, Clarke Griffin, Wellas Jaha…

Jason Rothenberg’ün yaratıcısı olduğu bilim kurgu türündeki gençlik dizisi The 100, nükleer bir patlamadan sonra medeniyetin yok olmasıyla birlikte hayatta kalan bir grup insanın, uzayda geçen 97 yılın ardından dünyada yaşanabilecek imkanların yeniden oluşturulup oluşturulamayacağını araştırmak üzerine 100 suçlu genci Dünya’ya geri göndermesini konu alıyor.

İnsanların yaşadıkları 12 farklı istasyondaki kaynak yetersizliğine çözüm olarak işledikleri suçlar gereği uzaya fırlatılacak olan gençler, suçlarının affedilecek olması vaadiyle yeryüzüne ulaştıklarında onları burada bekleyen tehlikeler ve kendi aralarındaki çatışmalarla yüzleşmek durumunda kalır. Uzun yıllar terk edilmiş olan yeryüzü yeniden yaşam kurmaya hazır mı? Yeni bir düzen kurulabilir mi?

Amerikalı yazar ve editör Kass Morgan’ın aynı isimli romanından uyarlanan ve yayınlandığında oldukça geniş bir hayran kitlesi edinen The 100, bilim kurgu yapımlarını seviyorsanız şans verebileceğiniz en çok izlenen gençlik dizilerinden biri. Oldukça akıcı ve hemen içerisine dahil olabildiğiniz bir yapım. Diziyi Netflix’ten izleyebilirsiniz.

Veronica Mars

IMDb: 8.3 | 2004-19 | Dram, Suç, Gizem | 4 Sezon 72 Bölüm | hulu

Oyuncular: Kristen Bell, Enrico Colantoni, Percy Daggs, Jason Dohring…

Rob Thomas’ın yaratıcısı olduğu gençlik dizisi Veronica Mars, çok yakın bir arkadaşının öldürülmesinden sonra altüst olan ve olayı araştırmaya karar veren lise öğrencisi Veronica’nın yaşadıkları Neptün kasabasındaki kirli sırları öğrendiği bir dedektiflik hikayesi. Kasabanın şerifi olan babasının görevden alınıp kasabada bağımsız olarak dedektiflik yapmaya başlaması üzerine Veronica da onunla çalışmaya başlıyor.

Skam

IMDb: 8.7 | 2015-17 | Romantik, Dram | 4 Sezon 43 Bölüm

Oyuncular: Josefine Frida Pettersen, Herman Tømmeraas, Kristina Ødegaard, Marlon Valdés Langeland, Iman Meskini, Ulrikke Falch…

Norveç yapımı, bol ödüllü gençlik dizisi Skam, Oslo’da Nissen Lisesi’nde okuyan gençlerin lise yaşamlarını, aşkı, cinselliği, arkadaşlığı keşfedişlerini işliyor. 5 kişilik bir genç kız grubunun etrafında şekillenen olayları ele alan dizinin ana teması sevgi üzerine kurulu. Anlayış, hoşgörü, farkındalık, saygı gibi kavramlar hikaye içerisinde eritilerek çok etkileyici bir şekilde ele alınıyor.

Her sezon gruptan başka birine odaklanıyor. 15-30 dakika arasında değişen bölüm süreleriyle Skam, Amerikan yapımı gençlik dizilerinden sıkılanlar için çok iyi bir alternatif. Liseliler dünyanın her yerinde hemen hemen aynı; ama atmosfer değişiyor ve bir topluma dair çok fazla şey keşfediyorsunuz.

Red Oaks

IMDb: 7.9 | 2014-17 | Komedi | 3 Sezon 26 Bölüm | Amazon Prime Video

Oyuncular: Craig Roberts, Ennis Esmer, Alexandra Turshen, Oliver Cooper, Alexandra Socha, Richard Kind, Paul Reiser, Jennifer Grey…

Şimdi de 80’lerdeyiz… Joe Gangemi ve Gregory Jacobs’ın yaratıcı olduğu gençlik dizisi Red Oaks, üniversite 2. sınıfa geçen David’in 85 yazında tenis eğitmeni olarak işe başladığı Red Oaks Country Club’da yaşadığı eğlenceli yazı anlatıyor.

The Vampire Diaries

IMDb: 7.7 | 2009-17 | Dram, Fantastik, Korku | 8 Sezon 171 Bölüm

Oyuncular: Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder, Kat Graham, Candice King, Michael Trevino, Zach Roerig, Steven R. McQueen, Matthew Davis…

Kevin Williamson ve Julie Plec’in yaratıcısı olduğu ve L. J. Smith’in aynı isimli roman serisinden uyarlanan bol ödüllü dizi The Vampire Diaries, Virginia’daki Mystic Falls kasabasında yaşanan gizemli olayları konu alıyor. Vampir kardeşler Stefan ve Damon Salvatore’un kasabaya geri dönmesiyle başlayan gizemli olaylar silsilesi, ailesini bir trafik kazasında kaybeden 17 yaşındaki Elana’nın da yaşamını değiştiriyor. Stefan ve Damon arasındaki Elena savaşı bütün kasabalının da hayatını etkiliyor diyebiliriz.

Pretty Little Liars

IMDb: 7.4 | 2010-17 | Romantik, Dram, Gizem | 7 Sezon 160 Bölüm

Oyuncular: Troian Bellisario, Ashley Benson, Lucy Hale, Shay Mitchell, Sasha Pieterse, Ian Harding, Janel Parrish, Keegan Allen…

Sara Shepard’ın 2006 yılında yayımlanan aynı isimli romanından uyarlanan bol ödüllü gençlik dizisi Pretty Little Liars (Sevimli Küçük Yalancılar), bir grup liseli genç kızın hayatını konu alıyor. Lisenin en popüler 4 genç kızının lideri diyebileceğimiz Allison’ın gizemli bir şekilde ölmesinin ardından ortaya çıkan “A” adlı gizemli bir kişinin diğerlerini, bütün sırlarını ifşa etmekle tehdit etmesiyle başlıyor mücadele.

En çok izlenen gençlik dizileri arasında yer alan dizi, hem çok sürükleyici hem de gizem dozu sizi sürekli canlı tutuyor. 2019 yılında Pretty Little Liars’ın devamı niteliğinde çekilen Pretty Little Liars: The Perfectionists ise dışarıdan mükemmel görünen Beacon Heights kasabasında işlenen bir cinayetin artından bütün sırların ortaya döküldüğü bir hikayeyi konu alıyor. Pretty Little Liars’ın 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar ismiyle 13 bölümlük Türkiye uyarlaması da mevcut. Puhutv’den göz atabilirsiniz.

Girls

IMDb: 7.3 | 2012-17 | Komedi, Dram | 6 Sezon 62 Bölüm

Oyuncular: Lena Dunham, Allison Williams, Jemima Kirke, Adam Driver, Zosia Mamet, Ebon Moss-Bachrach…

Oyuncu, yönetmen ve senarist Lena Dunham’ın yaratıcısı olduğu Girls, 20’li yaşlarının başındaki bir grup New York’lu genç kızın eğlenceli hikayesini anlatıyor.

Fresh Meat

IMDb: 7.9 | 2011-16 | Dram, Komedi | 4 Sezon 30 Bölüm

Oyuncular: Zawe Ashton, Greg McHugh, Kimberley Nixon, Charlotte Ritchie, Joe Thomas, Jack Whitehall…

Sam Bain ve Jesse Armstrong’un yaratıcısı olduğu üniversite dizisi Fresh Meat, bir grup öğrencinin yurt bulamaması sonucunda aynı evde yaşamaya başlamalarını ve eğlenceli üniversite hayatlarını anlatıyor.

Scream Queens

IMDb: 7.1 | 2015-16 | Komedi, Korku, Gizem | 2 Sezon 23 Bölüm

Oyuncular: Emma Roberts, Lea Michele, Abigail Breslin, Taylor Lautner, Keke Palmer, Billie Lourd, Jamie Lee Curtis, Riley Schmidt, Glen Powell, Oliver Hudson

Yine bir Ian Brennan, Brad Falchuk ve Ryan Murphy ortak yapımı gençlik dizisi. Scream Queens, bir üniversite kız yurdunun etrafında işlenmeye başlayan cinayetlerle birlikte kızların bir araya gelerek katili araştırmasını konu alıyor. Dizinin kara mizahına bayılacaksınız.

Community

IMDb: 8.5 | 2009-15 | Komedi | 6 Sezon 110 Bölüm

Oyuncular: Joel McHale, Danny Pudi, Donald Glover, Gillian Jacobs, Alison Brie…

Dan Harmon’ın yaratıcısı olduğu gençlik dizisi Community, lisansı iptal edilen bir avukatın yolunun Greendale Vakıf Koleji’ne düşmesiyle birlikte burada bir kurs çatısı altında toplanan 7 farklı ve birbirine zıt gibi görünen karakterin oluşturdukları küçük topluluğun eğlenceli hikayesini anlatıyor. Yayınlandığı andan itibaren büyük ve niş bir hayran kitlesi edinen komedi dizisini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

My Mad Fat Diary

IMDb: 8.4 | 2013-15 | Romantik, Dram, Komedi | 3 Sezon 16 Bölüm

Oyuncular: Sharon Rooney, Dan Cohen, Jodie Comer, Ciara Baxendale, Ian Hart, Claire Rushbrook, Jordan Murphy…

Rae Earl’ün kendi yaşamını anlattığı My Mad Fat Teenage Diary isimli kitabından uyarlanan My Mad Fat Diary dizisinde, 16 yaşındaki fazla kilolarından muzdarip olan Rae’in lise yılları anlatılıyor. Psikologunun tavsiyesiyle yaşadığı her şeyi günlüğüne yazmaya başlayan Rae, bir yandan çeşitli psikolojik sorunlarıyla uğraşırken bir yandan da kendini var etmeye çalışıyor. 90’lı yıllarda geçen gençlik dizisi, özellikle müzikleriyle halen izleyicilerin kalbini çalmaya devam ediyor diyebiliriz.

Degrassi: The Next Generation

IMDb: 7.3 | 2001-15 | Dram, Romantik | 14 Sezon 385 Bölüm

Oyuncular: Stefan Brogren, Aislinn Paul, Melinda Shankar, A.J. Saudin, Shane Kippel, Miriam McDonald, Cassie Steele, Luke Bilyk, Jessica Tyler, Munro Chambers, Annie Clark, Lauren Collins…

Kit Hood, Yan Moore ve Linda Schuyler’ın yaratıcısı olduğu bol ödüllü gençlik dizisi Degrassi: The Next Generation, Degrassi Community School’daki gençlerin lise yıllarına odaklanıyor. Dizinin en güzel yanı tabu haline gelen pek çok kavramı hikaye içerisinde çok güzel işliyor ve farkındalık oluşmasına katkı sağlıyor oluşu. Homofobi, zorbalık, tecavüz, uyuşturucu kullanımı, fiziksel yargılar, eşcinsellik, aile içi şiddet, çete, intihar, şiddet, aklımıza ilk gelenler… Bölümler 30 dakika civarında.

Linda Schuyler ve Kit Hood tarafından 1979 yılında yaratılan ve Degrassi evreninde geçen Kanada yapımı dizi, genel olarak Degrassi serisi adıyla biliniyor. Senelerce farklı farklı isimlerde devam eden bir gençlik dizisi. Şu aralar Netflix’te yayınlanan Degrassi: Next Class da bu dizinin devamı niteliğinde.

Glee

IMDb: 6.7 | 2009-15 | Dram, Komedi, Müzikal | 6 Sezon 121 Bölüm

Oyuncular: Chris Colfer, Matthew Morrison, Jane Lynch, Lea Michele, Kevin McHale, Naya Rivera, Amber Riley, Darren Criss, Cory Monteith…

Bir dönemin en popüler gençlik dizileri arasında yer alan, Golden Globes, Primetime Emmy gibi önemli ödül sistemlerinden bol ödüllü Glee, bir grup lise öğrencisinin kendilerini ve yeteneklerini yeniden keşfetme süreçlerini ele alıyor. İdealist öğretmen Will Schuester, lisenin Glee Kulubü’ndeki kendilerine olan inançlarını yitirmiş öğrencilerle çalışmaya ve onları ulusal bir müzik yarışmasına hazırlamaya çalışıyor.

Dizinin yaratıcıları American Horror Story, Pose, The Politician, Hollywood, Ratched gibi dizilerin yaratıcısı Ryan Murphy, Ratched, The Politician dizilerinin yazar ve yapımcı kadrolarında yer almış Ian Brennan ve American Horror Story, Pose, The Politician dizilerinde Ryan Murphy ile çalışmış Brad Falchuk. Samimi hikayesiyle çok sevdiğimiz Glee aynı zamanda müthiş bir müzikal şov. Diziyi Netflix’ten izleyebilirsiniz.

The Carrie Diaries

IMDb: 7.0 | 2013-14 | Romantik, Komedi | 2 Sezon 26 Bölüm

Oyuncular: Anna Sophia Robb, Austin Butler, Ellen Wong…

Sex and the City’nin yapımcılarından Amy Harris’in yaratıcısı olduğu, Candace Bushnell’ın aynı isimli romanından uyarlanan gençlik dizisi The Carrie Diaries, Sex and the City’nin ana karakteri olan Carrie Bradshaw’ın aşkı yeni yeni tanımaya başladığı lise yıllarını anlatıyor. Dizi 80’lerde New York’da geçiyor. Dizinin yapımcıları arasında Candace Bushnell, Josh Schwartz (The O.C., Gossip Girl), Stephanie Savage (The O.C., Gossip Girl) gibi isimler bulunuyor.

Skins

IMDb: 8.2 | 2007-13 | Dram | 7 Sezon 61 Bölüm

Jamie Brittain ve Bryan Elsley’nin yaratıcısı olduğu BAFTA’dan ödüllü Skins de cesur ve sert gerçekçi lise çağı dizileri arasında yer alıyor. İngiltere’de Bristol’da yaşayan bir grup lise öğrencisinin hayatını konu alan gençlik dizisi, ergenlik sancılarından ebeveyn problemlerine, kişilik bozukluklarından uyuşturucu bağımlılığına, tuhaf öğrenci-öğretmen ilişkilerinden eşcinselliğe, travmalardan anoreksiyaya pek çok farklı katmanda gençlerin problemlerini işliyor.

Skins’i diğer gençlik dizilerinden ayıran en önemli konu ise başladığı kadroyla sonuna kadar gitmemiş olması. Dizide, 7 sezon boyunca farklı farklı öğrenci gruplarının yaşamı ele alınıyor. Ortalama 40 dakikalık bölümleriyle Skins’in dram tarafı ağır bassa da bir yandan da eğlenceli bir dizi olduğunu söyleyebiliriz.

Skins, yayınlanmaya başladığı andan itibaren gençliği farklı açılardan ele alan orijinal hikayesiyle oldukça dikkat çekip büyük bir kitle yakalamıştı. Diziyi Netflix’ten izleyebilirsiniz.

Misfits

IMDb: 8.2 | 2009-13 | Dram, Komedi, Fantastik | 5 Sezon 38 Bölüm

Oyuncular: Nathan Stewart-Jarrett, Joseph Gilgun, Iwan Rheon, Lauren Socha, Antonia Thomas, Karla Crome, Nathan McMullen, Robert Sheehan…

Merlin’in yazar kadrosunda da yer almış olan Howard Overman’ın yaratıcısı olduğu gençlik dizisi Misfits, kamu hizmeti cezası almış bir grup gencin yıldırım çarpması sonucunda ilginç süper güçler kazanmasını ve ardından yaşanan olayları anlatıyor. Gençler birer süper kahramana dönüşmüştür ancak amaçları beklendiği gibi dünyayı kurtarmak değildir.

The Lying Game

IMDb: 7.3 | 2011-13 | Dram, Gizem | 2 Sezon 30 Bölüm

Oyuncular: Alexandra Chando, Andy Buckley, Allie Gonino, Alice Greczyn, Blair Redford, Helen Slater, Christian Alexander…

Pretty Little Liars’ın da yazarı olan Sara Shepard’ın aynı isimli roman serisinden Charles Pratt Jr. tarafından uyarlanan The Lying Game, zengin bir aile tarafından evlat edinilen Emma isimli karakterin ikizinin olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. Birbirini bulan kardeşler, annelerinin aramaya başlıyor.

90210

IMDb: 6.1 | 2008-13 | Romantik, Komedi | 5 Sezon 114 Bölüm

Oyuncular: Shenae Grimes-Beech, Tristan Mack Wilds, AnnaLynne McCord, Jessica Stroup, Michael Steger, Jessica Lowndes, Matt Lanter, Rob Estes, Lori Loughlin…

İsmini posta kodundan alan 90210 gençlik dizisi, uzun zaman sonra Beverly Hills’e geri dönen Wilson ailesinin yaşamını anlatıyor. West Beverly Hills Lisesi’nin müdürü baba, fotoğrafçı eşi Debbie, kızları Annie ve üvey oğulları Dixon. Olaylar tabii ki zengin mahallesinde yaşayan bir grup liselinin etrafından dönüyor.

Dizi, 90’ların ünlü dizisi, 1990-2000 yılları arasında 10 sezon olarak yayınlanan Beverly Hills, 90210 (Evimiz Hollywood’ta) dizisinden uyarlama. Bu dizinin spin-off’u olarak 1992-1999 tarihleri arasında 7 sezon olarak yayınlanan Melrose Place ise 2009 yılında 18 bölüm olarak yeniden uyarlanıyor. Melrose Place de bir apartmanda yaşayan aileleri odağına alan ve içerisinde bir de çözülmeye çalışılan cinayet olayı barındıran bir gençlik dizisi.

One Tree Hill

IMDb: 7.7 | 2003-12 | Romantik, Dram | 9 Sezon 187 Bölüm | Amazon Prime Video

Oyuncular: James Lafferty, Chad Michael Murray, Bethany Joy Lenz, Sophia Bush, Paul Johansson, Moira Kelly…

Senaryosunu Coach Carter’ın yazarı Mark Schwahn’ın yazdığı gençlik dizisi One Tree Hill, Kuzey Carolina’daki Tree Hill kasabasında yaşayan 5 liseli gencin sırlarla, entrikalarla, rekabetle dolu yaşamlarını anlatıyor. Dizinin ana konusunu ise aynı basketbol takımında oynayan Nathan ve Lucas’ın ilişkileri ve onlardan saklanan gerçekler oluşturuyor.

Gossip Girl

IMDb: 7.4 | 2007-12 | Romantik, Dram, Gizem | 6 Sezon 121 Bölüm

Oyuncular: Blake Lively, Leighton Meester, Ed Westwick, Chace Crawford, Penn Badgley…

The O.C.’nin yaratıcısı Josh Schwartz ve yine aynı ekipten Stephanie Savage’ın yaratıcısı olduğu, Cecily Von Ziegesar’ın aynı isimli roman serisinden uyarlanan Gossip Girl’ü basitçe entrikalarla dolu bir gençlik dizisi olarak tanımlayabiliriz.

Manhattan’ın zengin ve elit kesimine dahil Blair, Serena, Nate, Chuck ve Dan’in olaylı lise hayatı, hayatlarına dair pek çok detayı Gossip Girl isimli bir blog üzerinden yayınlayan gizemli kişiyle birlikte daha da olaylı bir hâl alır. Ancak bu 5 arkadaş, tüm yazılan dedikodulardan zekice ve entrika dolu oyunlarla kurtulmaya başarır.

Tüm bu oyunlar izleyiciyi ekran başına kitlese de dizinin en büyük merak unsuru tabii ki Gossip Girl’ün kim olduğu. Dolayısıyla da dram ve romantik tarafının yanı sıra gizem tarafıyla da sizi içerisine çekecek bir yapım. Eski bir dizi olmasına rağmen aslında liseli gençler için eskimeyecek duyguları ve olayları anlatan Gossip Girl, aynı zamanda o zamanların moda dünyasını da çok etkilemişti. Diziyi Netflix’ten izleyebilirsiniz.

Friday Night Lights

IMDb: 8.6 | 2006-11 | Dram | 5 Sezon 76 Bölüm

Oyuncular: Kyle Chandler, Connie Britton, Zach Gilford, Derek Phillips…

Oyuncu, senarist ve yönetmen Peter Berg’ün yaratıcısı olduğu Friday Night Lights dizisinde Teksas’ta bulunan Dillon adlı bir kasabanın lise futbol takımı Dillon Panthers oyuncularının ve koçları Eric Taylor’ın yaşadıkları anlatılıyor. Eyalet futbol şampiyonasına hazırlanan takım, bir yandan da kasabalıların mutlaka kazanmaları yönündeki baskılarıyla mücadele ediyor.

The Inbetweeners

IMDb: 8.4 | 2008-10 | Komedi | 3 Sezon 18 Bölüm

Oyuncular: Simon Bird, James Buckley, Blake Harrison, Joe Thomas, Greg Davies, Emily Head…

Damon Beesley ve Iain Morris’in yaratıcısı olduğu bol ödüllü gençlik dizisi The Inbetweeners, ortalama 20-25 dakika süren 18 bölümüyle 4 İngiliz gencin ergenliğin zorlu yollarını aşmaya ve kendilerini arkadaş çevrelerine kabul ettirmeye çalıştıkları eğlenceli hikayelerini anlatıyor. Diziyi Netflix’ten izleyebilirsiniz.

Kyle Xy

IMDb: 7.5 | 2006-09 | Dram, Romantik, Gizem | 3 Sezon 43 Bölüm

Oyuncular: Matt Dallas, Marguerite MacIntyre, Bruce Thomas, April Matson, Jean-Luc Bilodeau, Kirsten Zien, Chris Olivero…

Eric Bress ve J. Mackye Gruber’ın yaratıcısı olduğu Kyle Xy, ormanda gizemli bir şekilde aniden ortaya çıkan, 16 yaşlarında ama bir bebek gibi davranan bir gencin hikayesini anlatıyor. Geçmişi olmayan ve sevgi, nefret gibi insani duyguları hissedemeyen bu genç, psikolog Nicole Trager ile görüştürülüyor.

Kısa sürede çocukta özel bir şeyler olduğunu fark eden psikolog, onu ailesiyle yaşadığı eve götürüyor. Aile, zamanla Kyle’ın özel yeteneklerini ve hikayesini çözmeye çalışıyor. Dizinin yazar kadrosunda The Vampire Diaries, The Originals ve Legacies dizilerinin yaratıcısı Julie Plec de yer alıyor.

Gilmore Girls

IMDb: 8.1 | 2000-07 | Dram, Komedi | 7 Sezon 154 Bölüm

Oyuncular: Lauren Graham, Alexis Bledel, Keiko Agena, Scott Patterson, Kelly Bishop, Edward Herrmann…

Bir dönemin efsane dizisi Gilmore Girls, Stars Hollow kasabasında yaşayan, ailesiyle problemleri olan ve tek başına ayakta kalmaya çalışan deli dolu, özgürlüğüne düşkün Lorelai ile lisede okuyan başarılı ve zeki kızı Rory’nin yaşamlarını anlatıyor. Lorelai, hem kızına iyi bir anne olmaya hem onun ergenlik sancılarıyla başa çıkmaya hem de maddi olarak ayakta kalmaya çalışıyor.

Dizinin yaratıcısı, Muhteşem Bayan Maisel, Bunheads, Roseanne gibi yapımların senaristi Amy Sherman-Palladino. Neredeyse 10 yıl sonra, 2016 yılında Gilmore Girls: A Year in the Life adıyla Lorelai ve Rory’nin geçirdikleri değişimi anlatan 4 bölümlük bir de mini dizi çekildi. İki diziyi de Netflix’ten izleyebilirsiniz.

The O.C.

IMDb: 7.5 | 2003-07 | Romantik, Dram, Komedi | 4 Sezon 92 Bölüm

Oyuncular: Ben McKenzie, Mischa Barton, Adam Brody, Peter Gallagher, Rachel Bilson, Kelly Rowan…

Gençlik dizisi denince akla ilk gelenlerden biri de Josh Schwartz’ın yaratıcısı olduğu 2000’lerin efsanesi The O.C. dizisi. Kaliforniya’da Orange County’de yaşayan bir grup zengin genç ve ailelerinin yaşamının anlatıldığı The O.C.’de hikaye, kenar mahalleden gelen Ryan’ın aralarına katılıp arkadaş grubu içerisinden Marissa’ya aşık olmasıyla başlıyor. Dizinin Türkiye uyarlaması ise Medcezir.

That 70’s Show

IMDb: 8.1 | 1998-2006 | Romantik, Komedi | 8 Sezon 200 Bölüm

Oyuncular: Mila Kunis, Ashton Kutcher, Danny Masterson,Topher Grace

70’lere gidiyoruz… En iyi gençlik dizileri listemizdeki en komik dizilerden biri de That 70’s Show. Dizide şahsına münhasır karakterleriyle ayrı ayrı eğlenceli bir grup arkadaşın lise yılları işleniyor. Mila Kunis ve Ashton Kutcher hayranıysanız şans verebilirsiniz.

Buffy The Vampire Slayer

IMDb: 8.2 | 1997-2003 | Aksiyon, Dram, Komedi, Fantastik | 7 Sezon 144 Bölüm | Amazon Prime Video

Oyuncular: Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brendon, Alyson Hannigan, Anthony Head, Emma Caulfield Ford, Michelle Trachtenberg, David Boreanaz…

Avengers serisinden tanıdığımız Joss Whedon’ın yaratıcısı olduğu, bol ödüllü kült gençlik dizisi Buffy The Vampire Slayer (Vampir Avcısı Buffy), her gün başka bir maceraya atılan vampir avcısı Buffy Summers’ı ve büyük saldırılar karşısında ona yardımcı olan arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

Zombi, cadı, kurt adam, şeytan, vampir ne ararsanız bulabileceğiniz dizi, öylesine akıcı, dolu dolu ve her bölümüyle farklı ki 144 bölümü bir solukta izlemeniz çok olası. 40-50 dk arasında değişen bölümleriyle Buffy The Vampire Slayer efsane gençlik dizileri arasında ilk sıralarda.

Dawson’s Creek

IMDb: 6.6 | 1998-2003 | Dram, Romantik | 2 Sezon 128 Bölüm

Oyuncular: James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson, Kerr Smith…

Dostluk temasını odağına alan Dawson’s Creek, 5 kişilik bir arkadaş grubunun lise yılları ve liseden üniversiteye geçiş süreçlerini ele alıyor. Dizinin Türkiye uyarlaması Kavak Yelleri.

Daria

IMDb: 8.0 | 1997-2001 | Animasyon, Dram, Komedi | 5 Sezon 65 Bölüm

Glenn Eichler ve Susie Lewis’in yaratıcısı olduğu animasyon türündeki gençlik dizisi Daria, 90’ların sonunun en unutulmaz MTV yapımlarından biri. Oldukça zeki liseli genç kız Daria Morgendorffer’ın aptal bulduğu ergenler ve anlayışsız yetişkinler arasında kalan hayatını, çatışmalarını, büyüme sürecini anlatıyor. Ayrıca dizi, Daria’nın sınıf arkadaşı Jodie’ye odaklanan spin-off dizisiyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Freaks and Geeks

IMDb: 8.8 | 1999 | Dram, Komedi | 18 Bölüm

Oyuncular: Linda Cardellini, John Francis Daley, James Franco, Samm Levine, Seth Rogen, Jason Segel, Becky Ann Baker…

Freaks and Geeks, eski ancak çok samimi bir gençlik anlatısı. İlginç karakterleriyle bir grup gencin lise yıllarını abartılardan ve klişelerden uzak, çok çok eğlenceli bir şekilde anlatan dizi en sevdiğimiz lise çağı dizileri arasında.

Hikaye, Lindsay Weir ve kardeşi Sam Weir’in yaşamına odaklanıyor. Örnek öğrenci Lindsay, acı bir kayıptan sonra hayata bakış açısını değiştiriyor ve okulda Freak (Kaçık) ismiyle bilinen bir grupla takılmaya başlıyor. Sam ise Geek yani çalışkanlar grubuna dahil.

Yerli yapımlara ilginiz varsa 2003 yapımı Lise Defteri ve yine 2003 yapımı üniversite dizisi Kampüsistan dizilerine de bakabilirsiniz.

Etiketler: Editörün Seçimi