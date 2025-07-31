Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, Ağustos ayında hem geleneksel sanatları yaşatacak hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkulu etkinliklerle kutlayacak dolu dolu bir programla ziyaretçilerini karşılayacak.

Gelenekten Geleceğe Projesi kapsamında düzenlenen atölyelerle kültürel değerleri ziyaretçileriyle buluşturmaya devam eden İnegöl AVM, 15–17 Ağustos tarihleri arasında saat 16:00–19:00 arasında gerçekleşecek Ebru Atölyesi ile geleneksel sanatlara ilgi duyan herkesi bekliyor. Katılımcılar, suyun üzerindeki renklerin büyüsünü yaşayarak ebru sanatını uzmanlar eşliğinde deneyimleme şansı yakalayacak.

Ziyaretçilere özel avantajlar sunan Kamp Sandalyesi Kampanyası ise 18 Ağustos’ta başlıyor. İnegöl AVM’den 4.000 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere kamp sandalyesi hediye edilecek. Kampanya, stoklarla sınırlı ve hediyeler tükendiğinde sona erecek.

Ayın en anlamlı günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, İnegöl AVM’de tüm gün sürecek renkli etkinliklerle kutlanacak. Saat 16:00–19:00 arasında çocuklara yönelik düzenlenecek olan Türk Bayrağı Boyama Atölyesi ve Türk Bayraklı Seramik Magnet Atölyesi, minik ziyaretçilere bayram ruhunu yaratıcı bir ortamda yaşama imkânı sunacak. Aynı saatlerde yapılacak balon ve bayrak dağıtımıyla AVM, bayraklarla donatılacak.

İnegöl AVM’nin yeni kiracılarından Diva Sanat’ın sahneleyeceği Halk Oyunları Gösterisi, saat 19.00’da başlayarak günün finalini oluşturacak. Geleneksel halk danslarından oluşan gösteri, ziyaretçilere unutulmaz bir görsel deneyim sunacak.

Kaynak: BÜLTEN