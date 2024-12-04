3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve eşi Beste Eşki, Bornova Şehit Hüseyin Dalgılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret ederek özel çocuklarla bir araya geldi. Bornova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinlikte Başkan Eşki, çocuklarla birlikte kahvaltı yaptı, kitaplar hediye etti ve balon dağıttı. Etkinlik, öğrencilerin sergilediği folklor gösterisiyle taçlandı.İZMİR(İGFA) - Etkinlikte konuşan Başkan Ömer Eşki, engelli bireylerin toplumdaki yerini vurgulayarak,"Engelli bireylerimizin hayata eşit ve özgürce katılım sağlaması, onların hak ettikleri bir yaşam standardına ulaşması, bizim temel önceliklerimizden biridir. Engelsiz bir toplum yaratmak, yalnızca belediyemizin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

En özel hediye

Etkinlik sırasında okulun ikinci kademesinde eğitim gören Kemal Akarca’nın Başkan Eşki’ye kendi yaptığı resmi hediye etmesi, duygusal anlara sahne oldu. Başkan Eşki, çocuklara; "Okul bahçenize güzel bir park yapacağız ve her biriniz adına ağaç fidanı dikeceğiz. Bu dünyayı hep birlikte güzelleştireceğiz" diyerek söz verdi.

Eşitlik ve katılım için çalışıyoruz

Başkan Ömer Eşki, Bornova Belediyesi’nin engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için yaptığı projelere devam edeceğini belirterek, "Fiziksel engelleri kaldırmak için yaptığımız çalışmalar kadar, toplumsal farkındalığı artırmak da önemli. Hep birlikte daha eşit ve katılımcı bir toplum inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.