İzmir'deBornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Altındağ Zafer Mahallesi’ni ziyaret ederek yol sorunları ve atıl durumdaki belediye tesisini yerinde inceledi.İZMİR (İGFA) - Yağışlarla oluşan su birikintilerinin mahalle sakinlerini zorladığını belirten Eşki, yolların kısa sürede onarılacağını söyledi. Atıl durumdaki binanın yıkılarak yerine pazar yeri, düğün salonu ve seyir terası içeren modern bir tesis yapılacağını duyurdu.

Başkan Ömer Eşki, özellikle yağışlarla birlikte yollarda oluşan su birikintileri, mahalle sakinlerimizin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Ekiplerimizle birlikte kısa sürede gerekli onarımları yaparak bu sorunu çözeceğiz. Vatandaşlarımızın daha rahat bir kış geçirmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Rekreasyon alanında kullanılmayan belediye binasını yıkacaklarını söyleyen Eşki, “Bölge halkının ihtiyaçlarına uygun bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni tesis içinde pazar yeri, düğün salonu ve seyir terası yer alacak. Projelendirmenin son noktasına geldik. Zafer Mahallesi artık eskisinden çok daha renkli, çok daha hareketli, çok daha güzel bir yer haline sizlerle beraber gelecek” açıklamasında bulundu.

MAHALLE HALKINDAN TAM DESTEK

Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Tek, Başkan Eşki’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bornova Belediyesi ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. “Bu sorunların kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz” dedi.