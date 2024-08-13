İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü tarafından organize edilen 1. Gençlik Şöleni, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Gençlerin enerjisiyle dolup taşan etkinlikte, müzikten spora, sanattan eğlenceye kadar birçok farklı aktivite yer aldı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yaptığı açılış konuşmasında, gençlerin geleceğin teminatı olduğuna vurgu yaparak, "Gençlerimizin enerjisi ve yaratıcı gücü, ilçemizi daha da ileriye taşıyacak. Bu tür etkinliklerle onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz," dedi.

Şenlikte plaj voleybolunda yarışan oyuncular seyircilere keyifli dakikalar yaşattı. Havanın sıcak olmasına aldırış etmeden voleybolu izleyen vatandaşlar heyecanlı dakikalar yaşadı. Ayrıca Güzelbahçe ve Göztepe Spor Kulübü alt yapı takımlarında oynayan minik futbolcular plaj futbolu oynadı. Halat çekme yarışmasında kıyasıya bir yarışla kazananlar madalya almaya hak kazandı.jetski gösterisi ve Urla yelken kulübü gösterisi de ayrıca renk kattı.Hara Binicilik kulübü gösterisi vatandaşlardan büyük alkış topladı.Vatandaşlar yiyecek - içecek stantlarının olduğu alanda keyiflerince zaman geçirdiler. Güzelbahçe Geçici Hayvan Barınağından getirilen minik patiler sahiplendirildi.

‘GELECEK GENÇLERİN OMUZLARINDA’

Gençler için bu tür organizasyonların devam edeceğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Gençlik Kulübümüzün yapmış olduğu ilk etkinlik. Çok güzel oldu, tüm vatandaşlarımız mutluydu. Bir birinden güzel etkinliklerle coşkulu ve heyecanlı bir gün geçirdik. Herkes gönüllerince eğendi. Etkinliğe katılan gençlere, bu tür organizasyonların devam etmesi istiyor musun diye sorduk onlarda çok keyif aldıklarını söylediler.Gençlerin taleplerini dikkate alarak önümüzdeki yıllarda Gençlik Şöleni'ni geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Güzelbahçe her geçen gün daha da gelişip büyüyor. 2 yıl içerisinde üniversitemiz olacak. Bu şenlik Güzelbahçe’ye gelecek gençlerle daha da bir coşkulu ve güzel olacak. Biz de şenliğimizi her geçen yıl daha da kapsamlı ve daha çok organizasyonlu ve hatta 2 güne çıkarmayı düşünüyoruz. Eğlenmek, keyifli zaman geçirmek için Güzelbahçe Belediyesi olarak çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk’ümüzün geleceği emanet ettiği gençlerimize bizlerde sahip çıkacağız. Çünkü muasır medeniyetler seviyesine gençlerimizin sayesinde çıkacağız. Yarın bu koltuklarda o gençlerimiz oturacak. Bizler nu koltukların emanetçiyiz. Yarınlar gençlerindir” diye konuştu.