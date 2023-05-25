İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi,bahar bakımı ve yaza hazırlık çalışmalarına başladı. İlçe merkezinde bulunan park, yeşil alan, bağlantılı ara arter yol kenarlarında, cadde, bulvar, kaldırımlarda ve boş alanlarda yangın oluşturabilecek otların biçim ve temizlik işlemini yapıyor.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla ilçe genelinde park, refüj, yol, cadde, kaldırım ve boş alanlarda uzayan yabani otları biçerek oluşabilecek yangın ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.

Bu konularda vatandaşlardan da yoğun bir talep aldıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Güzelbahçe yeşilin en çok olduğu ilçelerden biri. Bahar aylarının gelmesiyle yol kenarlarında, boş alanlarda yabani otlar insan boyunu aşmaya başladı. Şu an 107 parkımız bulunmakta. Aktif yeşil alanımız 348 bin metrekarenin üstünde. Bu alanlarda daha iyi hizmet vermek için Park Bahçeler Müdürlüğümüz her gün farklı bir mahallede temizlik yapıyor.Bahar aylarınıngelmesiyleyavaş yavaş havalar ısınıyor. Güzelbahçe’de parkların dışında, kaldırım, refüj, cadde, bulvar ve boş alanlarda temizlik yapıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan bu noktada çok talep gelmekte. Evlerinin yanında boş arsalar olduğunu ve otların insan boyunu aştığını, yabani hayvanların da evlere girdiğisöyleyerek biçilmesini talep ediyorlar. Bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Güzelbahçe geniş bir alana sahip. O yüzden ekiplerimize takviye olarak diğer müdürlüklerden de personel ilave ederek hafta sonları da bu temizliğe devam ediyoruz. Yangınlar geçtiğimiz yıllarda canımızı çok yaktı. Yüksek sıcaklar kurumuş otlar için büyük tehlike arz ediyor, bunların bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Bir taraftan ekipler temizlerken diğer taraftan taşıma işlemini yapıyoruz. Mevcut yere otları bırakmak, riski devam ettiriyor o yüzden biçilen otlar kaldırılıyor. Bu çalışmalarımız devam edecek. Cadde, bulvar, sokak, kaldırım, refüjleri de temizleyip kentimizde görüntü kirliliği oluşturacak otları tamamen temizlemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.