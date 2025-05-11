Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 3 milyon 600 bin 17 aracın denetlendiğini ve toplamda 498 bin 666 araca işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, trafik ışık ihlali konusunda ciddi uyarılarda bulunarak, “2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız, kırmızı ışık ihlali nedeniyle hayatını kaybetti. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın” dedi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işaretli cihazları izinsiz kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlali yapan 149 bin 311, periyodik muayenesini yaptırmayan 27 bin 818, emniyet kemeri takmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu sigortası olmayan 7 bin 474 sürücüye de işlem uygulandı.

Yerlikaya açıklamasında " Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.