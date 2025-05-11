Minikler, annelerine kendi elleriyle rengârenk çiçekler hazırlarken, etkinliğe Belediye Başkanı Alper Taban da katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

Her özel günde anlamlı etkinlikler düzenleyen İnegöl Belediyesi, bu kez Anneler Günü’nü unutmadı. Çocukların el emeğiyle hazırladığı hediyelerin en değerli armağan olduğundan yola çıkılarak düzenlenen atölye, hem miniklere hem de annelerine unutulmaz anlar yaşattı.

İnegöl Belediyesi’nin Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı içerisinde bulunan Nöbetçi Kitaphanede gerçekleştirdiği etkinlik Cumartesi günü 2 ayrı seans olarak yapıldı. Her seansta 20 öğrenci olmak üzere 6-9 yaş aralığında toplamda 40 öğrenci etkinliğe katıldı. Amacı çocukların el becerilerini ve zihinsel gelişim süreçlerini destekleyerek anneler gününü kutlamak ve çocuklara annelerine bir armağan hazırlamaları için fırsat sunmak olan etkinlikte, hazırlanan kağıt buketler anneleri duygulandırdı.

BAŞKAN TABAN ANNELERİNE HEDİYE HAZIRLAYAN ÇOCUKLARA DESTEK VERDİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da etkinlik sırasında atölyeyi ziyaret ederek annelerine hediye hazırlayan miniklere destek verdi. Yapılan buketleri yerinde görüp miniklere başarılar dileyen Başkan Taban, kitaphanedeki annelere de karanfil hediye ederek anneler gününü kutladı.