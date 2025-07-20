İzmir'de Karabağlar Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Karabağlar Akademi Yaz Programı, kent planlama, taktiksel şehircilik ve kamusal alan tasarımı odaklı bu özgün programıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerini ve akademisyenleri bir araya getiriyor.İZMİR (İGFA) - Bu yılki programın temel odak noktalarından biri de, vatandaşların tasarım uygulamalarında karar alma süreçlerine katılımını sağlamak. Katılımcılar, sadece teorik bilgiyle değil; toplumsal katılım, birlikte üretim ve kamusal alanların ortaklaşa kullanımı gibi konularda da deneyim kazanıyor.

Karabağlar Akademi’nin açılışı, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın katılımıyla Mobilya Akademi’de gerçekleşti. Başkan Kınay konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Karabağlar’ı sadece temizlemek, onarmak değil; gençlerle birlikte dönüştürmek istiyoruz. Bu akademi ile hem bilimsel hem yaratıcı bakış açılarını mahallelerimize taşıyacağız. Gençlerin fikirleriyle şekillenen bir kent için birlikte düşünecek, birlikte tasarlayacağız. Biz ‘Yaşayan ve Yaşatan Karabağlar’ için çalışmaya devam ediyoruz. Üniversite öğrencisi genç arkadaşlarımızla birlikte de bu çalışmalarımızı büyüteceğiz.”

Öğrencilere Birçok Konuda Eğitim Veriliyor

Programın ilk gününde, Karabağlar Belediyesi Etüd Proje ve Muhtarlık İşleri Müdürlükleri tarafından kentleşme, imar planları ve sosyo-demografik yapı üzerine sunumlar yapıldı. Ardından, Öğr. Gör. Dr. Hanife Vardı Topal “Taktiksel Şehircilik: Parklet ve Plaza Programları” başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluştu. Ayrıca, Doç. Dr. Gözde Ekşioğlu Çetintahra, kamusal alanda tasarım yaklaşımları üzerine eğitim verdi.

Programın ikinci gününde, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nurdan Erdoğan ve İzmir Kavram MYO’dan Dr. Pelin Özden’in verdiği eğitimlerin ardından, dijital haritalama araçları tanıtıldı. Günü tamamlayan saha çalışmasında, katılımcılar OpenStreetMap, KoboToolBox ve QGIS gibi açık kaynak sistemlerle veri toplamaya başladı.

Kentsel Tasarım Öne Çıktı 18 Temmuz Cuma günü gerçekleşen üçüncü eğitim gününde, sabah saatlerinde dijital envanter çalışmalarına devam edildi. Ardından, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şebnem Gökçen ile kentsel tasarım ve yer oluşturma, Doç. Dr. Onur Mengi ile ise tasarım yönetimi ve kullanıcı odaklı yaklaşımlar üzerine kapsamlı eğitimler verildi. Genç katılımcılar, bu başlıklar altında hem teknik bilgilerini pekiştirdi hem de kent için yaratıcı çözümler üretmeye yönelik bilgi ve bakış açılarını geliştirme fırsatı buldu.

Pazartesi gününden itibaren öğrenciler, Bahar, Çalıkuşu, Arap Hasan, Bahçelievler ve Basın Sitesi Mahallelerinde sokakları inceleyerek keşif yapacak ve kente yeni bir soluk kazandıracakları alanları belirleyecekler.