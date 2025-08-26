Tarım ve Orman Bakanlığı, hatalı zirai ilaç kullanımını önlemek için 81 ilde hasat öncesi pestisit denetimlerini sürdürüyor. İzmir’de üzüm bağlarında denetim yapan ekipler, uygunsuz ilaç kullanımı tespitinde idari para cezası ve ürün imhası uyguluyor.İZMİR (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, tarla, bağ, bahçe ve seralarda hatalı zirai ilaç kullanımını önlemek amacıyla 81 ilde “Hasat Öncesi Pestisit Denetimi” uyguluyor.

Denetim kapsamında biber, domates, hıyar, patlıcan, kabak, maydanoz, marul, soğan, patates, ıspanak, fasulye, roka, tere, brokoli, börülce, karnabahar, lahana, enginar, pazı, bamya, havuç, mantar, erik, kayısı, kiraz, vişne, limon, mandalina, portakal, greyfurt, nar, armut, şeftali, nektarin, üzüm, elma, incir, fındık, çilek, asma yaprağı, muz, kivi ve ayva gibi ürünlerden numuneler alınıyor.

Numuneler, Bakanlığa bağlı Gıda Kontrol Laboratuvarları’nda analiz ediliyor ve uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda idari para cezası veya ürün imhası işlemleri uygulanıyor.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, üzüm bağlarında yapılan hasat öncesi numune alımı sırasında açıklamalarda bulundu.

Şahin, yetkilendirilen kontrol görevlilerinin üretim alanlarından tesadüfi numuneler aldığını belirterek, “Kontrol görevlileri, yasaklı, tavsiye dışı veya hatalı bitki koruma ürünü kullanımını denetlemek için ürünün tamamını temsil edecek şekilde numune topluyor. Numuneler plastik mühürle poşetlenerek İl Kontrol Laboratuvarı’na gönderiliyor. Analizlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilirse üreticiye idari para cezası uygulanıyor. Eğer ürünün kullanımı yasaklıysa, tüm ürün imha ediliyor” dedi.

“ÜRETİCİLER ETİKET BİLGİLERİNE UYMALI”

Şahin, üreticilere zirai ilaçları etiket bilgilerine uygun doz ve zamanda kullanmaları çağrısında bulundu: “Tavsiye dışı ilaç kullanılmaması ve ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulması çok önemli. Hatalı zirai ilaç kullanımı faydalı organizmalara zarar veriyor, doğal dengeyi bozuyor ve ürünlerin ekonomik değerini düşürüyor. Üreticilerimiz, kalıntıyı önlemek için ilaçları reçeteyle almalı, etiket bilgilerine uygun uygulamalı ve hasat süresine dikkat etmelidir. Bu topraklar ve emekle üretilen ürünler geleceğimizdir. Bu emeğin zayi olmaması için üretimi kuralına uygun yapmalıyız.”