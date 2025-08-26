BURULAŞ'tan yapılan açıklamada BursaRay'da bakım çalışmaları sebebi ile ulaşım düzenlemesi yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "BursaRay hattı üzerinde Gökdere viyadüğünde yapılacak bakım çalışması sebebiyle; 26 Ağustos 2025 Salı ve 28 Ağustos 2025 Perşembe günlerinde saat 22.00’dan itibarıyla Osmangazi ve Kestel istasyonları arasında tren seferleri geçici olarak durdurulacaktır. Bu süre zarfında, söz konusu istasyonlar arasında ring otobüs seferleri düzenlenecek olup, otobüsler tren saatlerine uyumlu olarak hizmet verecektir. Üniversite ve Emek istikametinden gelerek Kestel istikametine devam edecek olan yolcularımızın Merinos istasyonunda inerek otobüslere aktarma yapması önemli rica olunur. Osmangazi istasyonu kullanıma açık olacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi