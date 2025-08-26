Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesinde Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 706 Sokak’ta sıcak asfalt serimi ve kaldırım onarımı başlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte il genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarına hız verdi. Şehzadeler ilçesinin yoğun olarak kullanılan Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 706 Sokak’ta başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında yaklaşık 15 yıl önce döşenen kilit parke taşlar kaldırılarak yerine 750 ton sıcak asfalt serilecek.

Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, “Bu yol artık çözüme kavuşmuş olacak. Hem esnafımız hem vatandaşımız rahatlayacak. Şehzadeler’e ve Manisa’mıza hayırlı olsun” dedi.

“Manisa’mız için verdiğimiz her sözü tek tek yerine getiriyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, “İlçe belediye başkanlarımızla el birliği içinde halkımızın her ihtiyacına en iyi şekilde karşılık vermeye çalışıyoruz. Gülşah Başkanımızın talebiyle ekiplerimizi koordine ettik ve çalışmalara başladık. Güzel şehrimizi daha da güzelleştirmek için durmaksızın çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“750 ton asfalt kullanılacak”

Yol yapım çalışmalarını yerinde takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, “Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 706 Sokak’ta sıcak asfalt çalışması yapmaktayız. Bozulan yollarımızı daha konforlu hale getirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında 750 ton asfalt kullanılacak. 15 kişilik sıcak asfalt ekibimizle çalışmalarımızı 2 gün içinde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.