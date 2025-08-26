Bursaspor Kulübü’nün yayınladığı sosyal medya paylaşımında “Bursa Teleferik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, kulübümüzü ziyaret ederek Başkanımız Enes Çelik ile bir araya geldi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede, mevcut iş birliklerinin sürdürülmesi ve yeni projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme kapsamında ayrıca, 30 Ağustos günü Bursa’da oynanacak karşılaşmamıza bilet alan taraftarlarımıza, Bursa Teleferik AŞ çıkışlarında geçerli olmak üzere %50 indirim kuponu dağıtılacaktır. Kendilerine destekleri için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi