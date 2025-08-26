Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kınalıada’nın Libya ziyareti sırasında gemi personeli ve Libya Görev Grup Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan’ın, Kaptanıderya Turgut Reis’in Trablus’taki türbesini ziyaret ederek dua ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kınalıada korvetinin Libya ziyareti kapsamında önemli bir anma etkinliği gerçekleştirildiğini bildirdi.

Libya Görev Grup Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, gemi personeli ve Libya Askerî Ataşesi, Trablus’ta bulunan Osmanlı Kaptanıderyası Turgut Reis’in türbesini ziyaret ederek dua etti.

Bakanlık, sosyal medya paylaşımında, “Akdeniz’de asırlardır onun ismi var: Turgut Reis! 1500’lü yıllarda stratejik zekası ve cesaretiyle Cezayir’den İtalya kıyılarına, Akdeniz’den Adriyatik’e kadar denizlerdeki hakimiyetimizi genişleten Turgut Reis’i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.