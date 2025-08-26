Çeyrek asırlık tecrübesi ile İnegöl mobilya sektörünün parlayan yıldızlarından biri olmayı başaran Candess Premium, 20 Eylül 2025 itibarıyla showroomlarında yeni koleksiyonlarını mobilya tutkunlarının beğenisine sunacak.

Estetik tasarım anlayışı, yenilikçi çizgileri ve yüksek kalite standartlarıyla fark yaratan Candess Premium, bu koleksiyonlarıyla yalnızca iç piyasada değil, dünya çapında da güçlü bir etki yaratmayı amaçlıyor. Firma, güçlü altyapı ve deneyimiyle yeni sezonda “Yeni nesil mobilya” hedefiyle yaptığı çalışmaları tamamlama aşamasına geldi.

Geçmişte sunduğu başarılı koleksiyonlarla kalite ve tasarımda fark yaratan marka, bu kez çok daha ileriye taşıdığı özgün çizgileri, global pazara uygun ürün gamıyla uluslararası arenada dikkat çekmek için hazırladı.

Candess Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özge Fidanverdi, yeni koleksiyonların yalnızca bir mobilya serisi değil, aynı zamanda markanın uluslararası büyüme vizyonunun güçlü bir yansıması olduğunu vurguladı.

Fidanverdi konuşmasında “2026 yılı Candess Premium için yeni bir yükseliş olacak. Koleksiyonlarımızla dünya mobilya pazarında daha fazla söz sahibi olacağız. Firma olarak hedefimiz yüzde yüz yerli olan ürünlerimizi tüm dünya ülkeleri ile buluşturmak ve Türkiye mobilya ihracatına ciddi anlamda katkı sağlamak. Bu nedenle daha fazla çalışacak, daha fazla üreteceğiz.” dedi.