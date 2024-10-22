İzmir'de 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Ggüçlendirilmesi' projesi sürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de kooperatif ortağı kadınlara yönelik düzenlenen ve 5 gün sürecek "Kooperatifçilik" eğitimi başladı.

Eğitimin başlangıcında konuşan Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ali. Bal, bu kapsamda 4 eğitimin gerçekleştiğini söyleyerek; "Ülkemizdeki kadınların tarımda istihdamını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Birincil amacımız Kadın Kooperatiflerinin gelişmesi için elverişli ortamın sağlanması. Onların teşvik edilerek güçlendirilmesi" dedi

İzmir'de Tarım Bakanlığı’na bağlı 11 Kadın Kooperatifinin faaliyet gösterdiğini ifade eden Ali Bal, daha önce gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili kooperatif temsilcilerinden aldığımız olumlu geri dönüşler bizi motive etti. Kadın üreticilerimizin ihtiyaç duydukları her anda onların yanındayız" diye konuştu.