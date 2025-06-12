İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde örnek teşkil eden başarılı bir yılı geride bıraktı.İZMİR (İGFA) - Avrupa Birliği kalite standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilen faaliyetlerle öğretmen ve öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlanırken İzmir eğitimdeki vizyoner yaklaşımıyla Avrupa eğitim sahnesinde güçlü bir yer edindi.

Yıl boyunca yaklaşık 400 öğrenci ve 470 öğretmen, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yurt dışı hareketliliklere katıldı. Katılımcılar, edindikleri kazanımları Europass Belgeleri aracılığıyla uluslararası düzeyde belgelendirme fırsatı buldu. Bu sayede, bireysel gelişimin yanı sıra İzmir’ in eğitim kurumlarının Avrupa ile iş birliği de güçlendi.

Erasmus+ faaliyetlerinin en dikkat çekici organizasyonlarından biri olan “Akreditasyon Şenliği ve Erasmus Günleri”, İzmir'de geniş katılımla ve coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Konsorsiyum ortağı okulların aktif katılım gösterdiği bu etkinlikte, öğrenciler robotik, STEAM, yapay zekâ, kodlama, yeşil girişimcilik ve yenilikçi eğitim yöntemleri gibi alanlarda düzenlenen atölyelerde uygulamalı deneyimler yaşadı. Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini alırken proje ortağı okulların sahnelediği konserler, festivale renk kattı.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yıl boyunca yürüttüğü Erasmus+ projeleriyle sadece hareketlilik faaliyetlerine değil, aynı zamanda çağdaş ve teknoloji destekli öğrenme ortamlarının kurulmasına da öncülük etti. Türkiye Ulusal Ajansı temsilcilerinin de katıldığı eğitim programı kapsamında, uluslararası eğitim uzmanı Emma Abbate tarafından esnek öğrenme ortamları ve ‘Geleceğin Sınıfları Laboratuvarları’ temalı üç günlük bir eğitim verildi. Ayrıca, FCL Eğitim Elçisi tarafından yürütülen hizmet içi eğitimler de yenilikçi ders senaryolarının geliştirilmesi, esnek sınıf tasarımları ve teknoloji entegrasyonu gibi konular ele alındı.

GELECEĞİN SINIFLARI İZMİR’DE AÇILDI

Bu kapsamda, İzmir’in ilk akredite Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı Torbalı Bilim ve Sanat Merkezi’nde kurularak faaliyete geçirildi. Aynı zamanda Aliağa Habaş Mehmet Rüştü Başaran Bilim ve Sanat Merkezi, Bayraklı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu, Bayraklı Şehit Uzman Ali Akdoğan İlkokulu ve Adnan Mazıcı İlkokulunda FCL sınıflarının toplu açılışı gerçekleştirildi. Tire Bilim ve Sanat Merkezi ile Şehit Mustafa Hakan Aydoğmuş İlkokulunda da ‘Geleceğin Sınıfları Laboratuvarları’ tamamlanarak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Erasmus+ sürecinin okullar tarafından daha iyi anlaşılması ve etkili şekilde yürütülmesi amacıyla yıl boyunca konsorsiyum ortaklarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Bu toplantılarda, projelere katılan öğretmenler uygulama deneyimlerini paylaşarak iyi örneklerin yaygınlaştırılmasına katkı sağladı. Aynı zamanda, proje üretme kapasitesini artırmak amacıyla yeni proje fikirleri geliştirme, mantıksal çerçeve oluşturma ve başvuru süreçlerine ilişkin eğitimler de verildi.

İZMİR, ERASMUS+ İLE EĞİTİMDE DÖNÜŞÜMÜN ADRESİ OLDU

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu çerçevesinde yürüttüğü bu çok yönlü ve etkili çalışmalar, şehrin eğitim vizyonunu uluslararası alana taşıdı.