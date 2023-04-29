Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen İzmir mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Sevgili İzmirliler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum. Son birkaç gündür doktor tavsiyesiyle programlarıma katılamamıştım. Ankara'dan canlı bağlantı ile katıldığımız programlar oldu. Fakat bugün İzmir'deyiz. Muhteşem bir kalabalık var çünkü gençlik kiminle nasıl yürüyeceğini iyi biliyor.

Günün Trend Haberleri

"İSTANBUL'DA BUGÜN 360 BİN KİŞİYLE BİR ARADAYDIK"

İstanbul'da TEKNOFEST'te milletimizle buluşarak yeniden programlarımıza geri döndük. İstanbul'da bugün 360 bin kişiyle bir aradaydık. Muhteşem bir katılım vardı, heyecan vardı. Gençlik nerede, nasıl, kiminle yürüyeceğini gayet iyi biliyor.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN PARLAMENTO UZANTILARIYLA GÖRÜŞME YAPMADIK"

21 yıldır terör örgütlerinin saldırılarından korkmadık, örgütlerin parlemento uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kardeşlerim, Kandil'in parlementodaki temsilcileriyle kapalı kapılar ardındaa acaba Bay Bay Kemal ne görüştü? Bunu bir açıklasana. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu?

Bu seçim Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Kalan şu iki haftada durmak yok, yola devam. Bugünkü katılımı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş, gereğini yapacak. İzmir daha iyisine layık diyor, doğru. Peki İzmir'in büyükşehir belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor? İzmir'e AK Parti'nin getirdikleri ortadayken böyle bir nankörlük olur mu?