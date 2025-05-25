WENERGY Expo – 3. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, bu yıl uluslararası boyutuyla dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini İzmir’de buluşturan fuarda önemli iş birlikleri, ticari anlaşmalar gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ, EFOR ve BİFAŞ Fuarcılık tarafından düzenlenen Wenergy Expo – 3. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı, bu yıl uluslararası boyuta taşınarak temiz enerji alanındaki iş birliklerini küresel ölçekte geliştirdi. Fuar, yalnızca Türkiye’den değil; Irak, Filistin, Ürdün, Lübnan, Umman, Yemen, Suriye, İran, Mısır gibi birçok ülkeden gelen ticaret heyetleri, yatırımcılar ve teknoloji firmalarının yoğun ilgisini gördü.

CUMALIOĞLU: FUAR, İZMİR’İN LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, fuarın küresel ölçekte büyümesinin İzmir’in sürdürülebilirlik vizyonunu desteklediğini vurguladı. Wenergy Expo – 3. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı’nın bu yıl uluslararası boyuta taşınmasının İzmir'in temiz enerji alanındaki liderliğini pekiştiren önemli bir adım olduğunu söyleyen Cumalıoğlu, “İzmir'le kardeş kent olan Ukrayna Çernivtsi’nin belediye başkanı yeniden kurdukları kentlerinde yapılan yatırım çalışmalarıyla ilgili fuarımızı ziyaret etti. Bosna Hersek’ten Dünya Enerji Konseyi Temsilcisi ve Ticaret Ekonomi İlişkiler Bakanlığından bakan yardımcısını ağırladık. Yine Ukrayna'da Bukovyna Business Club üyesi olan ticaret heyetlerini, Ukrayna'nın yeniden yapılandırma sürecindeki yatırımlar ve iş birliği fırsatları için fuarda ağırlıyoruz. Türk Fransız Ticaret Derneği direktörü ve heyeti buradaydı. Bremen Eyaleti'nden ekonomi müsteşarı fuara katıldı. Irak'tan, Filistin'den, Ürdün'den, Lübnan'dan, Umman'dan, Yemen'den, Suriye'den, İran ve Mısır'dan ticaret odalarından yetkililer, temiz enerji teknolojileri firmaları, güneş enerji panelleri ve teknoloji firmaları ve enerji depolama sistemlerine yönelik çalışmalar yapan firmaları ve yetkililerini de fuarımızda ağırladık. Bu fuarın tüm sektörler açısından hem yeni işbirlikleri kurulması hem yeni yatırımlara İzmir'in ve bölgenin ev sahipliği yatması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“BU ALANDAKİ ÇABAMIZ DEVAM EDECEK”

Türkiye’deki enerji fırsatlarının değerlendirilmesi ve uluslararası boyuta taşınması açısından fuarın önemine değinen Cumalıoğlu, “Fuarımız sadece İzmir'i değil, Türkiye'deki enerji fırsatlarının da değerlendirilmesi, yeni iş birliği ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi açısından çok önemli bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik günümüzde artık sadece bir trend olmanın çok ötesinde bir zorunluluk. Dolayısıyla biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumlarından biri olarak taşın altına elimizi koymaya her zaman hazırız. İzmir'in dünya çapında bir temiz enerji merkezi olması için de gereken bütün adımları canı gönülden büyük bir çabayla atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna fuardan ilham aldı Fuarın dikkat çeken katılımcılarından biri olan Ukrayna heyeti, savaş sonrası yeniden yapılandırma sürecinde İzmir’in deneyiminden faydalanmak istediklerini ifade etti. Çernivtsi Belediye Başkanı’nın Uluslararası İlişkiler Danışmanı Tetiana Dutkevych şunları söyledi: “Savaştan sonra enerji altyapımızı yeniden kurmak zorundayız. Güneş ve hidroelektrik projeleri planlıyoruz. İzmir’deki bu fuar bize hem teknik hem de ticari açıdan büyük bir ilham verdi. Şehriniz, bizim için model olacak. Bukovyna İşadamları Derneği olarak geldik. Savaştan sonra Ukrayna'yı yenilemek istiyoruz.”

İranlı Sadeghi: Çok güzel iş birlikleri yaptık İran’dan ziyaretçi olarak Wenergy Fuarı’na katılan Azar Machin firmasının sahibi Hamed Sadeghi, “İran'da solar makinelerin satışını yapıyoruz. Bu fuara geldik, çok da güzel bir fuarmış. Farklı farklı firmalar, fabrikalar var. Yeni enerji sistemlerini gördük. Bizim için çok iyi oldu. Bu fuarlarda yeni ürünleri görüyoruz. Türkiye'de birçok büyükşehir temiz enerjiye yeni başladı. İzmir bu anlamda öncü ve çok güzel. Burada yeni firmalarla konuştuk. İnşallah makinelerini de İran'a götüreceğiz. Ticaret yapacağız. İran'da bayilerimizde satışımız var. Fuar 3. yılında çok güzel oldu, inşallah 4. yılında, 5. yılında çok daha büyük olacak” diye konuştu.

Türk-Fransız Ticaret Derneği yeni projelere imza atacak Türk-Fransız Ticaret Derneği İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Sorumlusu Ozan Doğan Avunduk, fuarın özellikle enerji alanında uluslararası ortaklıkları geliştirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Avunduk, “İzmir Ticaret Odası iş birliği ile fuarda verimli bir panel gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda da beraber yeni projelere imza atmak istiyoruz. Memnuniyetle bu tür projelerde var olacağız Bizim hedefimiz Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve temiz enerji hedefleri doğrultusuna, Fransa ve Türkiye arasında bu alanda teknik ve finansal iş birliklerini geliştirmek. Fuarın bu hedefimize destek olacağını düşünüyoruz. İzmir'in bu konuda Türkiye'de öncü olması hepimizin umudu” dedi.