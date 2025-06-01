İzmir Büyükşehir Belediyesi, 34 aktif branşta bin 400’ü aşkın aktif lisanslı sporcusuyla faaliyet gençlere spor yapma olanağı sunuyor. Ulusal turnuvalarda kenti başarıyla temsil eden kulüp, elde ettiği Avrupa ve dünya çapındaki derecelerle ülkemizi de gururlandırıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle rekabet gücünü ve sportif başarılarını artırarak yoluna devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, olimpiyat madalyası hedefine emin adımlarla yürüyor.

Kentteki her yaştan sporsever için simge konumunda olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 34 aktif branşta bin 400’ü aşkın lisanslı sporcusuyla son bir yıllık süreçte önemli başarılara imza attı.

Judo, tekvando, sutopu, triatlon, buz pateni, güreş, okçuluk, atletizm ve jimnastik branşları başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası turnuvada kürsüye çıkan mavi beyazlılar, bireysel branşlarda 123’ü altın olmak üzere 400’e yakın madalya kazanarak İzmir’e ve ülkemize büyük gurur yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün 13 farklı branştan 84 sporcusu ile 23 antrenörü ise milli takımlara davet edildi.

GENÇ SPORCULARDAN MADALYA YAĞMURU

İsveç, Gürcistan, Yeni Zelanda, Yunanistan, Belçika, Bulgaristan, Tanzanya, Macaristan, İspanya, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bahreyn, Avusturya, Azerbaycan, Almanya, Romanya, Katar, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Tayvan’da düzenlenen uluslararası organizasyonlarda kenti başarıyla temsil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları yurda 19’u altın toplam 52 madalya ile döndü. Ulusal turnuvalarda ise 346 madalya kazanan mavi beyazlılar, 104 kez birincilik kürsüsüne çıktı. Bireysel branşlarda topladığı 398 madalyanın 283’ünü 18 yaş ve altı sporcularıyla kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, yetiştiricilik ve güçlü altyapı misyonunu bu yıl daha da pekiştirdi.

Geleceğin yıldızlarını ve şampiyonlarını yetiştirerek geleneksel misyonunu devam ettiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası arenada başarılı bir yıl geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 18 yaşındaki mili tekvandocusu Kaan Yelaldı Ankara, Antalya, Arnavutluk ve Makedonya’da düzenlenen 4 uluslararası turnuvada da şampiyon oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tekvandocuları Avrupa’da 7’si altın olmak üzere toplam 12 madalya topladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 18 yaşındaki milli judocusu Sema Mete katıldığı altı, 15 yaşındaki Ekin İtmeç ise dört uluslararası turnuvanın tamamından madalya çıkarmayı başardı. Bosna Hersek’te düzenlenecek Ümitler Balkan Şampiyonası’na hazırlanan Judo Takımı, Avrupa’da 4’ü altın olmak üzere toplam 23 madalya topladı.

SU TOPU TAKIMLARI ZİRVEDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, takım sporlarında da ulusal liglere ve Avrupa kupalarına rekabet ve heyecan getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi kadın su topu takımları tüm yaş gruplarında şampiyonluk tacını taktı. Challenger Cup finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek üst üste ikinci kez namağlup Avrupa şampiyonluğuna ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Su Topu Takımı, uluslararası arenada oynadığı 14 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Kadınlarda U15, U17, U19 ve A takımlarıyla 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan su topu takımları, 10’u A Milli Takım olmak üzere milli takımlara en çok oyuncu veren kulüp olma ünvanını da korudu. Türkiye Ligi’nde 8 kez gol kraliçesi olan Kübra Kuş’un kaptanlığını yaptığı A Takım, lig şampiyonluğunu da üç sezondur rakiplerine kaptırmadı. A takım üst üste 4’üncü lig şampiyonluğu için gelecek hafta oynayacağı büyük finali beklerken, 2025 yılının ilk su topu şampiyonluğu 14 maçta 14 galibiyet alan U20 Su Topu Kadın Takımından geldi.

POTADA PARLAYAN YILDIZ

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2024’de İspanya’da düzenlenen EuroCup-3 finallerinde Avrupa ikincisi oldu. Takımın skoreri Mahmut Açıkgöz 126 sayı ve 53 ribaunt ile turnuvanın sayı kralı oldu. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2025 yılına da Avrupa vizesiyle girdi. Şubat ayında Avusturya’da düzenlenen EuroCup-1 finallerinde ülkemizi temsil eden mavi beyazlıların 22 yaşındaki yıldızı Arda Albayrak İspanya’dan sonra Avusturya’da da turnuvanın en iyi beşine seçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kadın ve erkek hentbol takımları, Celal Atik Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Kupası finallerinde kenti temsil etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, yarı finale çıkma başarısı gösterdi. Ampute Futbol Takımı ise tarihinde ilk kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa finali oynadı. U18 Kız Basketbol Takımı Anadolu Şampiyonası’nda İzmir’i temsil ederken, Yıldız Kızlar Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonası’nda final grubuna yükseldi.