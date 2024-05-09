İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüplerinin temsilcileri 19 Mayıs etkinlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençleri birçok sportif aktivitede bir araya getirecek. Bu minvalde İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüplerinin temsilcileri bir araya gelerek 19 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlikler üzerine fikir alışverişinde bulundu.